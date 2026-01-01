A fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésén tízezer BKV-s dolgozik; az utasok leggyakrabban azzal a csaknem négyezer járművezetővel találkoznak, akik a négy metróvonalon, a 36 villamosvonalon, a 14 trolibusz- és jelenleg 150 nappali autóbuszvonalon szállítják őket – közölte a vállalat.
Egy átlagos munkanapon:
- 710 autóbusz,
- 117 trolibusz,
- 473 villamos
- és 73 metró teljesít szolgálatot Budapesten.
Ezen járművek egy év alatt 2200 alkalommal kerülhették volna meg a Földet, azaz 88,6 millió kilométert tettek meg.
A gumikerekes ágazatban váltott műszakokban dolgozó 700 szakember, a Metró Járműműszaki Főmérnökség és a Metró Infrastruktúra Főmérnökség több mint 700 munkatársa, valamint a Villamos Üzemigazgatóság munkatársai 2025-ben hozzávetőleg 5 millió munkaórát fordítottak a szükséges karbantartási feladatok ellátására.