A fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésén tízezer BKV-s dolgozik; az utasok leggyakrabban azzal a csaknem négyezer járművezetővel találkoznak, akik a négy metróvonalon, a 36 villamosvonalon, a 14 trolibusz- és jelenleg 150 nappali autóbuszvonalon szállítják őket – közölte a vállalat.

Egy átlagos munkanapon:

  • 710 autóbusz,
  • 117 trolibusz,
  • 473 villamos
  • és 73 metró teljesít szolgálatot Budapesten.

Ezen járművek egy év alatt 2200 alkalommal kerülhették volna meg a Földet, azaz 88,6 millió kilométert tettek meg.

A gumikerekes ágazatban váltott műszakokban dolgozó 700 szakember, a Metró Járműműszaki Főmérnökség és a Metró Infrastruktúra Főmérnökség több mint 700 munkatársa, valamint a Villamos Üzemigazgatóság munkatársai 2025-ben hozzávetőleg 5 millió munkaórát fordítottak a szükséges karbantartási feladatok ellátására.

