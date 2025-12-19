Az Ikarus 412 1999-es forgalomba állásakor mérföldkőnek számított: ez volt az első, nagy számban beszerzett alacsony padlós autóbusztípus Budapesten, amely jelentősen hozzájárult a közösségi közlekedés akadálymentesítéséhez és komfortjának növeléséhez.

A típus 26 éven át volt a BKV autóbusz-állományának meghatározó szereplője. Az elmúlt években egyre több korszerű, modern autóbusz érkezett a fővárosba, ezért a 412-esekkel egyre ritkábban lehetett találkozni a belvárosban, végül 2025 késő őszére mindössze két működőképes példány maradt forgalomban. Most pedig elérkezett a típus végleges nyugdíjazásának ideje.

A BKV a két ünnep közötti időszakban négynapos búcsúturnéval köszön el meghatározó járműtípusától. December 27-30. között az egyik 412-es olyan vonalakon tűnik majd fel egy-egy napra, ahol korábban rendszeresen járt.

December 27. – 67-es viszonylat

December 28. – 15-ös viszonylat

December 29. – 178-as, 216-os viszonylat

December 30. – 26-os viszonylat

A búcsúprogram csúcspontja december 30-án lesz, az utolsó napon a 26-os vonalon elköszönő 412-esek (BPO-221 és BPO-236) mellett a BKV nosztalgiaflottájából a típus eredeti, 1999-es állapotát bemutató BPI-007 is egész nap közlekedik majd. A 412-esek mellett a másik megmaradt Ikarus-típus, a Budapesten csak csekély darabszámban és rövid ideig közlekedő Ikarus E91-es is december 30-án köszön el a fővárostól, a jármű a 251-es vonalcsoporton lesz utoljára szolgálatban.

A búcsúnapon a BKV lehetőséget biztosít az ikonikus buszok közös fotózására is. A három 412-es és az E91-es a napi tevékenységük befejezése után, kb. 21 órakor átállnak a Margitszigetre a Centenáriumi emlékműhöz, ahol együtt is le lehet majd fotózni őket.