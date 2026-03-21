Generációk nőttek fel a zenéjén, több mint hatvan éve zenél fáradhatatlanul, pályafutása során 55 millió lemezt adott el. A magyar anyától született Suzi Quatro 1971-ben, 21 évesen költözött Detroitból az Egyesült Királyságba. Szülőhazájában a helyi szokások szerint 16 évesen megszerezte a jogosítványt, és magától értetődő volt, hogy Angliában is autóba ült.

A hetvenöt éves basszusgitáros-dalszerző-énekes azonban idén, ötvenöt évvel később meglepő felfedezést tett. Meg akarta ugyanis újítani amerikai jogosítványát, ehhez viszont – mivel nem él a tengerentúli országban – a lakóhelye szerinti, tehát brit vezetői engedélyét kellett volna bemutatnia.

Ilyennel természetesen nem rendelkezett, hiszen 1971-ben azt a tájékoztatást kapta, hogy az amerikai jogosítvány Angliában is érvényes. Azt azonban elfelejtették hozzátenni, hogy a külföldi jogsit csak 12 hónapig fogadják el – azaz 1972 óta engedély nélkül vezetett Európában.

Suzi Quatro hetvenöt éves kora ellenére rendkívül aktív – március 27-én jelenik meg új lemeze, azzal rögtön nagy-britanniai turnéra indul, majd az év második felében német nyelvterületen, osztrák, svájci és német városokban folytatja körútját –, így fel sem merült, hogy annyiban hagyja a dolgot: időt szakított a vizsgára, és március 18-án, első próbálkozásra sikeresen le is tette azt.

„A férjem rettentő büszke volt rám, de most komolyan: ötvenkilenc éve vezetek, az egész egy vicc.” – kommentálta az eredményt a brit sajtónak.

Suzi Quatro 2024 nyarán egy németországi metálfesztivál nyitónapján