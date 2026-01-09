Gyorshajtás miatt bukott le az a 48 éves férfi, akit január 5-én azért állítottak meg a lengyel rendőrök, mert Gorzów Wielkopolski városában 30 km/órával lépte túl a megengedett sebességet – írja az Auto Swiat.

Az eleinte teljesen hétköznapinak ígérkező rutinellenőrzés során azonban ennél is súlyosabb kihágás került felszínre, ugyanis kiderült,

a férfinak már több mint 20 éve nincs jogosítványa.

A rendőröknek a férfi bevallotta, hogy annak idején baleset okozása miatt vették el a vezetői engedélyét, és azóta sem szerezte vissza. Ennek ellenére mostanáig rendszeresen vezetett, ráadásul nem is kis távolságokat, ugyanis Nagy-Britanniából indulva érkezett Lengyelországba. Ha az ügy bíróság elé kerül, engedély nélküli vezetés miatt súlyos következményekkel nézhet szembe.

Akár 30 ezer zlotyra – átszámítva 2,7 millió forintra – is megbírságolhatják, mindemellett 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik. A gyorshajtást ennél olcsóbban megúszhatja: amennyiben valóban legfeljebb 30 km/órával ment gyorsabban, mint azt a szabályok engedték volna, 400 zlotys – azaz körülbelül 35 ezer forintos – pénzbüntetést szabhatnak ki rá.

