Leányfalu egy központi részén, egy lejtős utcában állt fejre egy autós pénteken. A balesethez a szentendrei hivatásos tűzoltók, valamint a Leányfalu Vöröskő Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói vonultak ki, akik áramtalanították az Opel Corsát. Ezt követően „talpra állították” a sérült autót. Az esethez – amelynél rendőrségi helyszínelésre is szükség volt – trélert kellett hívni, hiszen az autó ebben a formában már nem volt közlekedésre alkalmas, ezért azt elszállították a a helyszínről.

Az autóban a baleset idején mindössze a sofőr ült, aki csodával határos módon csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentőszolgálat a gépjárművezetőt további megfigyelésre kórházba szállította. Ilyen típusú borulásoknál gyakori, hogy a test a biztonsági öv ellen feszül, ami ugyan életet ment, de komoly zúzódásokat okozhat. A hirtelen lassulás miatt a szervezet olyan erőhatásokat él át, amelyeknek a következményei csak órákkal később jelentkeznek. Ezek közé tartozik a nyaki húzódás, a rejtett bordatörés, a belső vérzés, vagy az enyhe agyrázkódás.

Azt, hogy hogyan történt az eset, még vizsgálják. A közösségi médiában a helyiek csodálkozásuknak adtak hangot, hiszen a baleset nem egy forgalmas környéken történt. A személyautó egészen pontosan a Viola utca és a Kerékhegyi utca kereszteződésében állt fejre. A képek tanúsága szerint ugyanakkor nincsenek külsérelmi nyomok az utcasarkon található kőkerítésen. Ez arra utalhat, hogy az autó nem ütközött neki semminek, hanem saját lendületéből, esetleg megcsúszás vagy hirtelen kormánymozdulat miatt borult fel. Egy hozzászóló azzal hozta összefüggésbe az esetet, hogy a környékbeli iskola diákjai rendszeresen erre futnak – ami felveti annak lehetőségét, hogy a sofőr megpróbált kikerülni valamit.

A vizsgálat eredménye ad majd választ arra, hogy műszaki hiba, figyelmetlenség, útviszonyok vagy egy hirtelen manőver vezetett-e a boruláshoz. Az azonban biztos, hogy a szerencsés kimenetel nagyban köszönhető a biztonsági öv használatának és annak, hogy a jármű nem ütközött nagy sebességgel semmilyen akadálynak.