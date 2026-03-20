A legendás színész, Chuck Norris békében, szerettei körében, 86 éves korában hunyt el, amelyről korábban már beszámoltunk. De egyszerűen nem tudjuk elengedni a harcművészt, és bevillant még egy klasszikus mozzanat az életéből, amely sokak számára emlékezetes marad.

Emlékeztek még a kamionokon spárgázó Van Dammera? 2013-ban a csapból is ez folyt és az ebből készült mémtengerbe szinte belefulladt a világ. Azon év karácsonyán Norris is felszállt erre a vonatra, pontosabban repülőkre, és újabb lökést adott a spárgás reklámnak.

Míg Van Damme a Volvo Trucks reklámarca lett, addig Chuck Norrist (pontosabban a digitalizált verzióját) egy grafikai cég hívta segítségül, hogy kellemes ünnepeket kívánjon.

Ennek az animációnak van magyar kötődése is, miután a stáblistából kiderül: Ivancsics Bence készített a hangot, a narrátor pedig Pál Zsolt volt.