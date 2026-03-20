A család közleménye szerint a legendás harcművész és színész békében, szerettei körében, 86 éves korában hunyt el. Bár a körülményekről nem kívántak részleteket megosztani, egy dolog biztos: egy korszak zárult le.

A világ számára ő volt a megállíthatatlan akcióhős, a sziklaszilárd tekintetű harcművész, akinek már a puszta jelenléte is rendet tett a káoszban.

A családja számára viszont férj, édesapa, nagypapa és testvér – egy ember, akinek a szeretete és hite tartotta össze legszűkebb közösségét.

Chuck Norris pályafutása messze túlmutatott a filmvásznon. Harcművészként karate világbajnoki címeket szerzett, majd Hollywoodban vált ikonná. A Walker, a texasi kopó című sorozatával generációk számára vált a rendíthetetlen igazság szimbólumává. Az általa képviselt értékek – fegyelem, tisztelet, kitartás – nemcsak a karaktereiben, hanem a való életben is jelen voltak.

Kevés ember mondhatja el magáról, hogy még életében mítosszá vált. Chuck Norris ilyen volt. Az internet egyik legnagyobb mémkultusza épült köré – de ezek a viccek valójában tiszteletteljes túlzások voltak. Egyfajta modern népmese, amely egy ember legendáját emelte a végtelenbe.

Autós körökben is számtalan Chuck Norris-mém született, ezekből válogattunk:

Chuck Norris autójában nincs légzsák. Az autó védi magát tőle.

Chuck Norris nem használ féket – a fizika áll meg előtte.

Az ő autójában nincs biztonsági öv. Az öv kapaszkodik belé

Amikor Chuck Norrist gyorshajtáson kapják, a rendőrök fizetnek neki

Chuck Norris autója nem fogyaszt benzint. A benzin fél elégni.

Chuck Norris autójában nincs ABS. A kerekek inkább nem blokkolnak.

Chuck Norris egyszer indexelt. Az egész világ félrehúzódott.

Chuck Norris autójában nincs visszapillantó tükör. A múlt nem meri követni.

Chuck Norris nem jár szervizbe. A szerelők járnak hozzá tanulni.

Pályafutása során szoros barátságot ápolt Bruce Lee-vel, akivel közösen edzettek, és kölcsönösen tisztelték egymást. Barátságuk a filmvásznon is megjelent: A sárkány útja című film legendás Colosseum-jelenetében küzdöttek meg egymással – ez az egyik legismertebb harcjelenet a filmtörténelemben.

Egy korszak vége

Chuck Norris halálával nemcsak egy színészt vagy harcművészt veszítettünk el. Egy jelenség távozott. Egy olyan figura, aki egyszerre volt valóságos és mítikus, komoly és ironikus, emberi és legendás.

A mémekben, filmjeiben és a szívünkben tovább élnek, nyugodjon békében…