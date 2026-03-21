Mint arról a Vezess is beszámolt, csütörtök hajnalban elgázoltak két rendőrt, amikor egy bejelentés nyomán egy nagy testű szarvas tetemét próbálták meg eltávolítani a 8-as főútról. A tragédia az 56-os kilométernél történt, és az ütközés következtében az egyenruhások súlyos sérüléseket szenvedtek.

A baleset annak ellenére következett be, hogy a járőrök megkülönböztető fényjelzéssel álltak meg intézkedni. A helyszín biztosítása közben egy szemből érkező autó nekiütközött a szolgálati járműnek, majd elsodorta a két rendőrt. A vétkes járműben öten utaztak, és mindannyian megsérültek.

A csütörtökön elhunyt Zalavári Bálint Zsoltot 10 hónapos rendőrjárőr képzést követően 2025. január 14-én nevezték ki próbaidőre a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába járőrként, majd 2026. január 14-ével véglegesítették beosztásában.

“A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és Magyarország Rendőrsége megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt rendőr családjának fájdalmában” – olvasható a Police.hu-n.

Miért fontos a lassítás és az óvatosság, ha rendőri intézkedést látunk? Amikor rendőri intézkedést látunk az út szélén, az első és legfontosabb teendő a lassítás. Ilyenkor ugyanis nemcsak a rendőrök, hanem az intézkedésben érintett járművek és a többi közlekedő biztonsága is múlik azon, hogy a közeledő gépjármű vezetője időben reagál-e. A megkülönböztető jelzés használata figyelmeztetés: ilyenkor számítani kell arra, hogy az úttesten vagy annak közvetlen közelében emberek tartózkodnak, akik váratlanul léphetnek ki az úttestre. Hatványozottan igaz ez amikor éppen baleseti helyszínen dolgoznak. A sebesség csökkentése azért is kulcsfontosságú, mert a rendőrök gyakran kiszámíthatatlan környezetben végzik a munkájukat – sötétben, rossz látási viszonyok között, forgalmas útszakaszokon vagy olyan helyzetekben, ahol a járművek mozgása nehezen előre jelezhető. Egy hirtelen kormánymozdulat, egy rosszul felmért féktáv, de akár egy pillanatnyi figyelmetlenség is tragédiához vezethet. A közlekedési szabályok is egyértelműen előírják, hogy a megkülönböztető jelzést használó járművek közelében mindenki köteles fokozott óvatossággal közlekedni. Ez nem udvariassági gesztus, hanem az életvédelem szempontjából fontos. A rendőrök, mentősök és tűzoltók minden egyes intézkedésnél kockázatot vállalnak – a lassítás és az elővigyázatosság pedig az a minimális segítség, amellyel a közlekedők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy biztonságban térhessenek haza.

A másik, súlyosan megsérült rendőr állapotáról egyelőre nincs új hivatalos információ, de mindenki bízik abban, hogy sikerül felépülnie.