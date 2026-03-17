A DS Automobiles olyan fiatal, hogy alapítása, azaz 2014 óta még nem került sor modellváltásra. Jöttek új típusok, meg voltak jelentős arculatváltások, de a DS N°7 a márka első második generációs típusa.

A gyártó rém büszke erre, valószínűleg mi is azok lennénk, az átlagos ügyfél számára azonban vélhetően sokkal fontosabb, hogy mit tud a márka húzómodelljének számító DS7-et váltó, új modell.

Dizájn  és méretek

A DS N°7 valamivel hosszabb (466 cm, +7 cm) elődjénél, a szélesség és a magasság (190 x 163 cm) nem változott, a tengelytáv 5 cm-rel nőtt (279 cm.)

Fontosnak ígérkezik, hogy a hátsó oldalajtók hosszabbak lettek, így az oldalablak üvegfelülete 30 százalékkal nőtt, míg az opciós panoráma napfénytető felülete 40 százalékkal lett nagyobb.

A férőhely tehát nem csak papíron nagyobb, de a beltér szellősebb, a térérzet javulhatott.

A csomagtartó alaphelyzetben kiviteltől függően 500-560 literes, padlója két szinten behelyezhető, de még alsó helyzetében is kapunk egy sekély rekeszt alatta (ide még visszatérünk,) a hátsó üléstámlák 40:20:40 arányban dönthetők.

A dizájn adott volt, a DS N°8 szedánnál bevezetett orrkialakítás és a függőleges hátsó lámpatestek érvényesültek itt is. A kompakt SUV hatféle színben rendelhető, kérhető fekete tetőlemez, sőt, fekete motorházfedél is. Új karosszériaszín a képeinken látható selyemzöld.

DS N°7 E-Tense

Az elsőként kapható variáns az elsőkerék-hajtású, nagy hatótávolságú verzió lesz: a 92,7 kWh kapacitású akkuval akár 740 kilométer tehető meg egy feltöltéssel (WLTP érték), autópályán 120 km/óra átlagsebességgel haladva 450 kilométer a hatótávolság. Ugyanez a konfiguráció két villanymotoros, összkerékhajtású kiépítésben is elérhető lesz, 679 kilométeres hatótávolsággal. Lesz egy harmadik, egymotoros, kis akkus (73,7 kWh) verzió is, ez papíron 543 kilométert tud megtenni vegyes üzemben.

A fent felsorolt modellek maximális motorteljesítménye az említett sorrendben 245, 350 és 230 lóerő, de átmenetileg 280, 375 és 260 lóerő is elérhető. A legerősebb variáns álló helyzetből 5,4 mp alatt éri el a 100 km/órát. 

A gyorstöltés időtartama 27 (a kisebbik akkunál 31) perc 20-ról 80 százalékra, a töltést az akku előkondicionálása segíti. 20 és 55%-os töltöttségi szint között állandó 160 kW-tal tud tölteni az autó, azaz 10 perc alatt 190 kilométerre elegendő energiát vesz fel. Váltóáramú  töltést alapértelmezésben 11, felárért 22 kW-tal fogad az autó.

A regeneratív fékrendszer 3 fokozatban szabályozható, a legerősebben álló helyzetig lassítja az autót.

DS N°7 Hybrid

Itt nincs meglepetés: az 1,2 literes turbómotort a hatfokozatú duplakuplungos váltóba integrált 28 lóerős villanymotor egészíti ki, a rendszerteljesítmény 145 LE. A kiépítés városban a menetidő felét képes tisztán elektromos üzemben megtenni.

A DS N°7 piaci bevezetésekor (azaz a mai naptól, legalábbis Franciaországban) csak a hibrid, valamint a középső elektromos variáns áll rendelkezésre, a többiek később kerülnek a kínálatba. Magyarországon várhatóan májusban indulnak az előrendelések, az első autók ősszel érkeznek az országba.

Technológia tartalom

A DS N°7 akár 520 méterre elvilágító, több üzemmódban eltérő fényeloszlású mátrix LED-es fényszórót (DS Pixelvision), DS Drive Assist 2.0 részlegesen önvezető funkciót és vezetőtámogató rendszereket, generatív mesterséges intelligenciával és 16 colos érintőképernyővel felvértezett DS Iris System 2.0 infotainment rendszert, nagyméretű head-up kijelzőt, DS Night Vision infravörös kamerát és digitális belső visszapillantó tükröt kínál.

A villanymotoros modellhez elérhető a töltőpontok helyét figyelembe vevő, a töltést is bekalkuláló útvonaltervezés, a telefonról az autóra küldhető navigációs útvonal, a Free2Move Charge és Plug & Charge töltőszerződések, a fent már említett akku előkondicionálás, valamint a V2L funkció – utóbbival külső elektromos eszközöket tölthetünk vagy működtethetünk a DS N°7 E-Tense akkujáról.

Komfort

A DS N°7 megkapja a DS Active Scan futóművet, amely kamera segítségével észleli az úthibákat, és a négy keréknél külön-külön szabályozza a csillapítást.

A zajkomfortot laminált oldalsó ablaküvegek és bőségesen alkalmazott zajelnyelő anyagok fokozzák, a zenei élményt 14 hangszórós Focal Electra hifi biztosítja térbeli hangzásképpel.

Az első ülések felszereltségi szinttől függően fűtenek, hűtenek és masszíroznak, és van nyakmelegítő legbefúvás is. A hátsó ülések is fűthetők, a második üléssoron külön szabályozható a befúvás erőssége és iránya (de a hőmérséklet nem.)

A panoráma napfénytető többrétegű kialakítással és speciális bevonattal tartja távol a hőt és az UV-sugarakat, a fejtér 50 mm-rel nagyobb, mint a fémtető esetében.

Belső környezet

Igényes kidolgozás, ötféle szín- és anyagkombináció, 10 colos digitális műszeregység, 16 colos érintőképernyő határozza meg a belteret. A kormánykerék a márka új jellegzetességét, az X alakú küllőzetet kapta.

Az autó egésze és az elektromos hajtóakkumulátor egyaránt európai gyártású, az Alcantara kétharmadban újrahasznosított forrásból készül, akárcsak egyéb beltéri szőnyegek és kárpitok, a bőrkárpitot olajfa-levelekkel cserzik. Króm egyáltalán nincs, helyette festést, alumíniumot és nemesacélt alkalmaznak.

