Frontálisan ütközött két autó a 33-as főúton vasárnap délután Debrecen és Tiszafüred között, az érintett útszakaszt Debrecen közelében teljes szélességében lezárták – tájékoztatott a hajdú-bihari rendőr-főkapitányág.

A térségi katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóügyeletese arról számolt be, hogy a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiszabadítottak az egyik gépkocsiból. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az MTI más forrásból származó információi szerint a balesetben egy ember súlyosan, egy pedig könnyeben megsérült.