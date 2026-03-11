A jogosítvány megszerzése sokak számára a szabadság egyik jelképe, de a tanulóvezetők többsége egészen másként emlékszik vissza a forgalmi órákra: izzadt tenyérrel, görcsbe rándult gyomorral és folyamatos feszültséggel ülnek a volán mögött. Nem véletlen, hogy ezekben a helyzetekben gyakran jönnek a hibák.

Egy debreceni oktató rendszeresen feltölt bizonyos szituációkat, amelyek tanítványaival történnek – természetesen anonim módon. Az legutóbbi ilyen videóját több ezren lájkolták és igen gyorsan terjed a közösségi oldalakon. Nem véletlenül.

Sok bonyolult szituáció van a KRESZ-ben, ez tény, főleg egy tanuló sofőr számára, de a sebességkorlátozás pont olyan, amin nem kell vacillálni, hogy akkor itt most mi a teendő.

Persze azt is hozzá kell tenni, hogy egy tapasztalt autósnak a vezetés nagy része már rutinból megy. A kezdők viszont még minden apró lépésre külön figyelnek: kuplung, váltás, index, tükör, sebesség, táblák, gyalogosok, kereszteződések. Mindezt úgy kell összehangolniuk, hogy közben folyamatosan figyeljék a forgalmat is. Az agy egyszerűen túlterhelődik. Ilyenkor teljesen természetes, hogy egy-egy részlet kimarad: elmarad az index, túl későn fékeznek, vagy rossz sávba sorolnak.

A jó hír az, hogy ez az időszak szinte minden kezdő sofőr életében hasonló. Az első forgalmi órák után a legtöbben még bizonytalanok, de néhány tucat óra vezetés után a mozdulatok fokozatosan automatizmussá válnak.

