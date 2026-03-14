Új intézkedéseket vizsgál London vezetése, amelyek célkeresztjében a nagy szabadidő-autók állna állnak. A tervek szerint a város külön díjjal vagy magasabb parkolási költséggel sújthatná az ilyen járműveket – számol be a tervről a The Guardian.

A háttérben elsősorban közlekedésbiztonsági aggályok állnak. A városi közlekedési hatóság, a Transport for London (TfL) friss jelentése szerint egy gyalogos vagy kerékpáros nagyobb eséllyel hal meg, ha SUV-val ütközik, mint alacsonyabb autóval. A kutatás alapján a gyerekeknél különösen nagy a kockázat: egy ilyen járművel történt balesetben 77 százalékkal nagyobb a halálos sérülés esélye, mint kisebb autók esetében.

A probléma oka részben az autók mérete. A magasabb orr-rész miatt a gyalogosokat gyakran a test kritikus pontjain éri az ütés, ráadásul az áldozat könnyebben kerül a jármű alá vagy a forgalomba. Másrészt az ilyen autók tömege általában nagyobb, ami növeli a balesetek súlyosságát. Nem mellesleg az ilyen autók magas orra különösen nagy veszélyt hordoz a kis gyerekek esetében, akik „rejtve maradhatnak” a sofőr előtt.

Közben a SUV-ok aránya meredeken nőtt az Egyesült Királyságban. Egy kutatás szerint már az új autók több mint fele akkora, hogy nem fér el a hagyományos utcai parkolóhelyeken. London ezért több irányban is szigorítana. A város például újabb 32 km/órás (20 mph) zónákat vezetne be, és egyes főutakon a jelenlegi 80 km/órás (50 mph) határt 64 km/órára (40 mph) csökkentené.

A nagy SUV-okra vonatkozó díjak egyelőre csak vizsgálati szakaszban vannak, de a londoni városvezetés szerint egyre több bizonyíték utal arra, hogy a túlméretes autók komolyabb veszélyt jelentenek a városi közlekedésben.

A vitát az is erősíti, hogy már más brit városok is léptek: Cardiff például magasabb parkolási díjat tervez a nagyobb autókra, hogy ellensúlyozza azok nagyobb helyigényét és környezeti hatását. Magyarországon nem tudni ilyen tervről pedig hazánkban a dinamikusabban nő az SUV-ok aránya, 2024-ben és 2025-ben is a legnagyobb arányban nálunk keltek el ilyen autók az EU-n belül. Tavaly már állítólag tízből hét új autó ilyen volt.

Párizsban is hasonló okok miatt 2024 októbere óta jelentősen többet kell fizetniük a nehéz autók tulajdonosainak a parkolásért, óránként akár 3500 forintnyi összeget is.