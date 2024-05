A városi tanács legutóbbi döntése alapján Párizs komoly lépéseket tesz a túlsúlyos autók visszaszorítása érdekében. Az új intézkedés, jelentősen megemeli a parkolási díjakat az 1,6 tonnánál nehezebb belső égésű motoros vagy hibrid járművek, illetve a két tonnánál nehezebb elektromos járművek számára.

Az új szabályozás 2024. október 1-jétől lép életbe, és az alábbi változásokat hozza:

Párizs belvárosában:

Az 1,6 tonnánál nehezebb belső égésű motoros vagy hibrid járművek, illetve a két tonnánál nehezebb elektromos járművek esetében az első két óra parkolási díja 18 euró (6973 forint) lesz.

A többi autó számára az első két óra parkolási díja 6 euró (2324 forint).

A külsőbb kerületekben:

Az 1,6 tonnánál nehezebb belső égésű motoros vagy hibrid járművek, illetve a két tonnánál nehezebb elektromos járművek esetében az óradíj 12 euró (4650 forint) lesz.

A többi autó számára az óradíj 4 euró (1550 forint).

Ez azt jelenti, hogy egy központi kerületben hat órán át egyhuzamban parkolni akár 225 euróba (87 ezer forint) is kerülhet, míg a külső kerületekben 150 euróba (58 ezer forint). Az új rendszer nem vonatkozik azokra, akiknek lakossági parkolási engedélyük van az adott területre, így ők mentesülnek a megemelt díjak alól.

A városvezetés döntését az autók növekvő súlyára és az ebből eredő problémákra hivatkozva hozta meg. Az elmúlt harminc év során az autók átlagos súlya közel 250 kilogrammal nőtt. Míg 1990-ben egy jármű átlagos súlya 975 kilogramm volt, ma már 1233 kilogramm.

Az egyre nehezebb autók nemcsak a környezetet terhelik meg jobban, de közlekedésbiztonsági kockázatot is jelentenek. Az autók nagyobb súlya növeli az ütközések súlyosságát és a fékutat, ami komoly biztonsági aggályokat vet fel a város zsúfolt útjain.

A döntésnek vannak ellenzői is, akik szerint a szabályozás nem veszi figyelembe a hibrid és elektromos járművek környezeti előnyeit. Például egy Peugeot 3008 Puretech 180 lóerős változata, amely 1429 kilogrammos és benzinmotorral üzemel, 6 eurót fog fizetni óránként a központi kerületekben, miközben a hibrid verzió azonos teljesítménnyel, de 1,6 tonnánál nagyobb tömeggel 18 eurót fizethet óránként, pedig akár 50 kilométert is elmegy „villannyal”. Ez arra utal, hogy a szabályozás bizonyos mértékig bünteti azokat a járműveket is, amelyek egyébként kevésbé környezetszennyezőek.

Párizs új parkolási szabályozása komoly üzenetet közvetít: a város eltökélt abban, hogy csökkentse a túl nehéz autók számát és ezzel együtt a városi közlekedés okozta környezeti terhelést. A szabályozás hatékonysága és igazságossága azonban csak az idő múlásával derül majd ki. Az autógyártók és a városlakók egyaránt kíváncsian várják, hogyan fogja befolyásolni mindez a városi közlekedést és a járműpark összetételét a következő években.

Budapesten jelenleg 600 ft/óra a legdrágább parkolási zóna, jellemzően a belső, forgalmas kerületekben. Nincs külön díjazási rendszer az autók súlyának tekintetében.