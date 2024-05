A közösségi médiában adott hangot csalódottságának egy brit édesapa, akit nem engedtek be az elektromos autójával a liverpooli Alder Hey kórház parkolójába, amikor orvoshoz vitte a fiát. A férfi az egyik biztonsági őrtől megtudta, azért nem használhatja a parkolót, mert „kigyulladhat”, de akár „fel is robbanhat” az autója – írja a Carscoops.

Ugyan nem értett egyet a magyarázattal, a férfi követte a biztonsági őr útmutatásait, és az utcán parkolt le. Később az X-en osztotta meg a tapasztalatait, csatolva egy dokumentumot, amely szerint egy belső égésű motorral szerelt autók esetében hússzor nagyobb a tűz valószínűsége, mint az elektromos autóknál.

What the ACTUAL F, @AlderHey? EVs banned because, said the security guard, "the battery will react with the metal carpark and it might catch fire / explode"?!💥

What Fossil Fuel lobbied fresh hell nonsense is this?!@FullyChargedShw @StopBSCampaign @fairchargeuk @QuentinWillson pic.twitter.com/9gfaRqXVT3

— Paul Freeman-Powell (@paulfp) May 1, 2024