Egy gépkocsi meghibásodása minden ember rémálma. Legyen szó otthon a ház előtt, munkába menet vagy épp hosszabb út során, a hiba mindig rossz pillanatban következik be. A német autóklub, az ADAC 2025-ös adatai szerint a segélyszolgálat közel 3,7 millió alkalommal nyújtott mentőövet az utakon. Ez naponta átlagosan több mint 10 ezer esetet jelent. A számok ugyan Németországból származnak, de a néhány éves autók esetében feltételezhető, hogy a magyar utakon is hasonló problémák jelentkeznek.

A leggyakoribb hiba: az akkumulátor

Az autóklub statisztikái szerint messze a járművek akkumulátora okozza a legtöbb rendellenességet. A meghibásodások 45,4 százaléka ehhez köthető. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden második lerobbanás egyszerűen azzal magyarázható, hogy az áramforrás lemerül, elöregszik és emiatt nem képes megfelelően ellátni a kocsi elektromos rendszerét – az automata váltós modelleket pedig nem lehet vontatni. Az üzemzavar különösen télen jelentkezik. A hideg idő csökkenti az akkumulátor teljesítményét, miközben az autó több energiát használ, például a fűtés miatt. Egy elöregedett akkumulátor komoly kockázatot jelent, ezért érdemes rendszeresen ellenőriztetni, és 4–5 év után már számolni kell a cserével.

A második nagy hibacsoport a motorvezérlés és az elektronika környékén jelentkezik. A mai gépkocsik tele vannak érzékelőkkel és vezérlőegységekkel, amelyek folyamatosan figyelik a motor működését. Ha ezek közül valamelyik meghibásodik, a jármű könnyen vészüzembe kapcsolhat vagy akár le is állhat. Gyakori gond például egy gyújtási probléma vagy egy hibás szenzor. Minél modernebb egy autó, annál több az elektronika – ami kényelmesebb működést, de több hibalehetőséget hoz magával.

Indítási és elektromos üzemzavar

A harmadik leggyakoribb ok a járművek elektromos egységeinek a hibája. Ilyenkor az autó egyszerűen nem indul, vagy menet közben jelentkezik valamilyen áramellátási probléma. A háttérben legtöbbször a generátor vagy az indítómotor hibája áll.

Érdekes tendencia, hogy az elektromos modellekhez is egyre gyakrabban hívnak segítséget. Ennek fő oka azonban nem feltétlenül a megbízhatóság romlása, hanem az, hogy egyre több villanyautó közlekedik az utakon. Az adatok alapján ezen modelleknél is gyakran az elektronika vagy a 12 voltos akkumulátor okozza a meghibásodást.

A cikk szerzője Szabó Máté