“Kóros mértékű optimizmus él bennem a határidőkkel kapcsolatban.” – nyilatkozott egyszer Elon Musk, elviccelve a nyilvánvalót, hogy tudniillik ambíciózus ígéreteinek jelentős része több éves csúszással vagy egyáltalán nem valósult meg. A robottaxi kapcsán például 2025 végére tűzte ki célul, hogy a szolgáltatás teljesen emberi felügyelet nélkül működjön, és az USA 340 milliós lakosságának a felét kiszolgálja – ehhez képest a valóság kiábrándító.

Eközben a Tesla versenytársai szorgalmasan osztják fel maguk között a robottaxi-piacot, amelyen új szereplők is megjelennek – most például a Lucid, amelynek típusai extrém menetdinamikával és kiemelkedő hatótávolsággal hívták fel magukra és a gyártóra a figyelmet.

A vállalat most bemutatta új elektromos platformját, amelyre az eddigieknél kisebb méretű, azaz megfizethetőbb típust készül állítani. A friss architektúra az új generációs hajtástechnológia (ld. alábbi videón), valamint a mesterséges intelligencia alapú infotainment rendszer mellett a fejlett önvezető képességeket ígéretét is hozza – és hogy bebizonyítsa, milyen messzire jutott az autonóm mobilitási fejlesztések terén, a Lucid bemutatta tervezett robottaxijának a prototípusát.

A Lunar névre keresztelt koncepció két utas számára elegendő férőhelyet kínál, és teljes mértékben nélkülözi a vezetéshez szükséges alapvető kezelőszerveket: sem pedálok, sem kormánykerék nincs benne.

Ugyanezt tudja egyébként a Tesla Cybercab, amelynek első előszériás példánya idén februárban készült el, a sorozatgyártás pedig a tervek szerint áprilisban indulhat be a cég texasi gigagyárában.

A Lunar ehhez képest ma még csak tanulmány, ám a világ a végső megvalósulásig sem marad Lucid robottaxi nélkül: az autógyártó és az Uber még az idei évben megkezdi közös önvezető fuvarszolgáltatását, méghozzá a Lucid Gravity alapjaira épített önvezető járművel.