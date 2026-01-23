2020-ra milliószámra fognak közlekedni a Tesla robottaxijai, ígérte annak idején Elon Musk. Ebből nem lett semmi, most viszont már majdnem lett valami: a robottaxi tegnap óta biztonsági sofőr nélkül, de utassal a fedélzetén közlekedik a texasi Austinban.

A független beszámolók azért továbbra is óvatosságra intenek: úgy tűnik, egyelőre csak a város déli részén elérhető a szolgáltatás, és ott is csupán néhány autó közlekedik.

A témával foglalkozó egyes fórumokon máris tudni vélik, hogy valójában továbbra is ott van a biztonsági sofőr, csak nem az autóban, hanem a távolból felügyeli az autókat, készen állva, hogy beavatkozzon, ha kritikus helyzetbe kerül a jármű. A feltételezések szerint a robot-Teslák mögött, kevéssel lemaradva haladnak a felügyelő járművek, bennük a készenlétben álló felügyelőkkel.

Ezt más robottaxi-szolgáltatók is így csinálták, azonban pont a Waymo közelmúltban elszenvedett fiaskója, amikor egy áramszünet miatt San Franciscóban a cég minden robottaxija megállt, arra enged következtetni, hogy itt már tényleg nincs távoli emberi felügyelet, illetve vezérlési lehetőség, máskülönben legalábbis az út szélére lekormányozták volna a járműveket.

A Tesla robottaxijai egyelőre speciálisan felszerelt, de hagyományos személyautók; valamikor 2027-re ígérték a Cybercab (képeinken) bevezetését, ami már egy kormánykerék és pedálsor nélküli, kizárólag autonóm közlekedésre szánt jármű lesz.