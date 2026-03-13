A GR Yaris legújabb frissítései a Toyotának a motorsport ágazatának köszönhetően érkeztek meg az utcai kivitelbe. A gyár szerint a mostani módosítások főleg tapadáshatár közelében vezetve javítják az autó irányíthatóságát és menettulajdonságait, ami növelheti a vezető magabiztosságát.

Az ember és a gép közötti legfontosabb kapocs, a háromküllős kormány versenypályán végzett elemzések alapján alakult át. A jobb irányíthatóság és az útra való összpontosítás érdekében a Toyota Gazoo Racing mérnökei profi versenyzőkkel végezték az új kormány optimalizálását.

Az exkluzív új sportkormány átmérőjét 5 mm-rel, 360 mm-re csökkentették, hogy gyorsabb kormánymozdulatokat lehessen vele végrehajtani. Eközben a karima fogott részének felületét megnövelték, és a hüvelykujjtámaszokat eltávolították róla, hogy jobb reakcióidőt biztosítsanak verseny körülmények között, ha valaki pályára vinni a kisördögöt.

Az új gomb- és kapcsolóelrendezést szintén a ralisport ihlette, amikor a vezetők gyakran 180 fokkal elfordítják a kormányt anélkül, hogy megváltoztatnák a kezük helyzetét. A korábbi kialakításnál ez a kormánykerékre szerelt gombok véletlen megnyomását okozhatta, ezért a GR Yaris új sportkormányának elrendezése az összes gombot távolabb helyezi a vezető kezétől, hogy kiküszöbölje a problémát.

Az autót a gyártó ezentúl Bridgestone Potenza Race gumiabroncsokkal szereli, amelynek futófelülete és gumikeveréke a versenypályán is jobb teljesítményt ígér, miközben csökkent a korábban sokat kritizált gördülési zaj. A kerekek hajtás közbeni tapadásának további javítása érdekében áthangolták az első és hátsó lengéscsillapítókat és az elektronikus rásegítésű szervokormányt is.

Kibővült a kormányrásegítés működési tartománya (még erős fékezés és nagy sebességű kanyarvétel esetén is), ami a nyomatékérzékelőben lévő torziós rúd merevségének optimalizálásának és a vezérlőszoftver frissítésének köszönhető.

A vezetőoldali légzsák fedele mostantól egy mutatós GR emblémát kapott, míg a vezetőfigyelő kamera – amely a figyelem elterelését vagy a fáradtság jeleit észleli, és a jármű vészfékezési rendszeréhez kapcsolódik – szintén az alapáron adott biztonsági funkciók közé került.

Ezenkívül a hidegebb időben való nagyobb kényelem érdekében mostantól fűthető ülések és kormány is elérhetők az opcionális függőleges kézifékkel kombinálva. Ennek a ralis ihletésű, különleges elhelyezésű sport kéziféknek az a funkciója, hogy szűk kanyarokban a kormányról könnyen elérhető függőleges karral mesterségesen túlkormányzottá lehessen tenni a GR Yarist. Vagyis, hogy könnyedén kilinccsel előre kanyarodhasson a sofőr.

Az új GR Yaris alapára 18 millió forinttól, az új Aero Performance csomaggal ellátott változaté 19,38 millió forinttól kezdődik. Az opciós VIP csomag (18 colos kovácsolt alumíniumfelnik 225/40 R18 méretű abroncsokkal, parkolásérzékelő elöl és hátul, JBL Premium Audio rendszer, holttérmonitor biztonságos kiszállást segítő funkcióval, nyolc hangszóró, hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer) 900 ezer, a Track csomag (18 colos kovácsolt alumíniumfelnik 225/40 R18 méretű abroncsokkal, függőleges sportkézifék) pedig 950 ezer forintba kerül.

Ha pedig szeretnéd elolvasni tesztünket: