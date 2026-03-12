Ausztráliában MG QS-ként kapható tavaly május óta, Oroszországban Moszkvics M90 a típusjelzése, Európába pedig MGS9 néven érkezik a cég eddigi legnagyobb, 4,98 méteres szabadidőjárműve.

Más piacokon kétliteres benzinmotorral, első- és összkerékhajtással forgalmazzák, hozzánk plug-in hibridként jön az autó.

A PHEV hajtáslánc belső égésű eleme egy 1,5 literes benzines turbómotor, az akkumulátor 24,7 kWh kapacitású. Ennél részletesebb adatokkal sem az importőrök oldalán nem találkoztunk, sem az internet mélyebb bugyraiból nem tudtuk előásni azokat.

Ugyanezt a motort és akkumulátort szerelték a cég másik plug-in hibrid modelljébe, az MG HS szabadidőjárműbe, ami azonban nem jelenti azt, hogy a PHEV rendszer többi eleme (villanymotor, vezérlés) is feltétlenül azonos. Pár héten belül azonban rendelkezésre állnak az európai műszaki adatok, ígéri a cég.

Az MG kihangsúlyozza, hogy az S9-es SUV hét teljes értékű férőhelyet kínál, azaz leghátsó üléssorán is elfér két felnőtt utas. Ezt majd kipróbáljuk, ha eljut a szerkesztőségbe az autó.

A csomagtartó hét üléssel 332 literes, de a leghátsó üléseket lehajtva több mint 1000 literes üreg várja a csomagokat.

A felszereltség nyilván piacfüggő, de Angliában akár panoráma napfénytető, masszázsülések és háromzónás klímaberendezés is kerülhet az MGS9-be.

Az új zászlóshajó biztonságáról egyébként már tavaly képet alkothattunk: az Euro NCAP ugyanis novemberben letesztelte, és ötcsillagosra értékelte a nagy autót.