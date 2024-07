Angliában, ahol már évekkel ezelőtt megvetette a lábát az MG, a HS szabadidőjármű az egész piac egyik legkeresettebb típusa. Nálunk még távolról sem áll ilyen erősen a márka, a HS-ből az év első hat hónapjában 185 darabot adtak el, ami éves szinten 43%-os növekedés. A most bemutatott, második generációs HS azonban annyival egyedibb, karakteresebb, mint a tavalyi ráncfelvarrása után is meglehetősen generikus elődje, hogy akár itt is lendületet vehet a történet.

Ahogy eddig, a jövőben is kétféle hajtáslánccal kínálják majd a HS-t: az egyik 1,5 literes turbó benzinmotoron alapszik

169 lóerővel, 275 Nm maximális nyomatékkal, 9,4 másodperces 0-100 km/óra gyorsulással. Az eddigi típus 166 lóerőt és 9,9 másodpercet tudott, forradalminak nem nevezhető a változás. A váltó hatfokozatú kézi vagy hétfokozatú DSG. Logikus feltételezés, hogy az új generáció az előd kicsit modernizált, erősebbre hangolt hajtásláncát kapta meg – annál is inkább, mert ha utánanézünk, kiderül, hogy a másfél literes benzinmotor eddig is létezett 169 lóerős kivitelben, de csak bizonyos piacokon.

A plug-in hibrid egységnél már komolyabbak a változások. A 105 kW-ra (142 LE) hangolt másfeles benzinmotorhoz immár nem 90, hanem 154 kW-os villanymotor társul. Az összesített teljesítményt egyelőre nem határozta meg a gyártó, de mindenképpen magasabbnak ígérkezik, mint az eddigi PHEV, amely piactól függően 190-214 kW rendszerteljesítményre volt képes. Szintén hatalmasat nőtt az akkumulátor kapacitása (16,6 helyett 24,7 kWh), és ezzel együtt a hatótávolság, amit az eddigi 67 helyett 121 kilométernek ígér az MG.

Az új modell nagyobb tengelytávja (2765 mm) tágasabb belső teret eredményez. A PHEV verzió 467 centiméteres, 15 mm-rel hosszabb a benzinesnél. Az elődhöz viszonyítva a teljes hossz és a tengelytáv egyaránt 45 mm-rel, a szélesség 14 mm-rel nőtt, a magasság 30 mm-rel csökkent. A csomagtartó 507 literes, azaz 44 literrel tágasabb lett.

A hűtőmaszk rajzolata az MG3-as formanyelvét beszéli, a fényszórók keskenyek, modernek, közöttük fekete panel tölti ki a teret. Hátul szintén összekötő elemet helyeztek el a lámpatestek között, a fénykarakter jellegzetes X-et rajzol.

Az utastérben 2 x 12,3 colos kijelzőt kapunk. Az infotainment rendszer Amazon Music integrációval, valós idejű forgalmi információkkal, okostelefon-szinkronizálással, panoráma parkolókamerával elégíti ki a modern elvárásokat. A digitális műszeregység sötét és világos témát, valamint háromféle üzemmódot (térkép, vezetőtámogatás, minimalista digitális) kínál.

Új a kormánykerék, a váltókar, a kapcsolósor, az anyaghasználat igényesebbnek ígérkezik.

Angliában a vadonatúj MG HS már megrendelhető, és néhány héten belül átvehető, a plug-in hibrid modellek szeptemberben érkeznek. Az új HS novemberben érkezik meg Magyarországra, de hogy ez a PHEV verzióra is vonatkozik-e, vagy csak a benzinesre, arról nincs részletes információnk.