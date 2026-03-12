Nincs szükség mostantól, hogy papíralapú adás-vételi szerződést kössenek a felek autóvásárláskor. A Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazásban már a gépjármű-adásvétel legfontosabb adminisztratív lépései is elintézhetőek – derül ki a néhány nappal ezelőtt közzétett program hivatalos tájékoztatásából. Az új funkció lehetővé teszi, hogy a vevő és az eladó akár a telefonján keresztül kössön szerződést, rendezze az átírást és jelentse be a tulajdonosváltást – csökkentve ezzel a papírmunkát és a személyes ügyintézés szükségességét.

Az új szolgáltatás lényege, hogy az adásvétel adminisztrációs folyamatát az applikációban lehet lebonyolítani. Itt elvégezhető a szerződés kitöltése és módosítása, a tulajdonosváltás bejelentése, az átírás elindítása, valamint az illeték befizetése is. A rendszer további előnye, hogy a dokumentumot a felek együtt szerkeszthetik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a klasszikus, négy példányban kitöltött szerződés helyett elegendő a szükséges adatokat a platformon rögzíteni. Ráadásul az applikáció autók mellett motorkerékpárok és más rendszámos járművek esetén is igénybe vehető.

Kik használhatják a szolgáltatást?

A DÁP-on keresztül történő folyamatnak több feltétele is van. Az alkalmazás jelenleg akkor használható, ha:

mindkét fél 18 év feletti magyar magánszemély;

az eladó és a vevő egyedüli tulajdonos és üzembentartó;

mindkét fél DÁP-felhasználó és rendelkezik eAláírással;

a jármű magyar rendszámmal ellátott és forgalomban van.

Mire kell a személyes ügyintézés?

A vevőnek külön kell elvégezni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötését, illetve az eredetiségvizsgálatot. Emellett az új forgalmi engedély és a törzskönyv átvétele is közvetlen megjelenést igényel a kormányablakban. Szintén nem ideális a felület családon belüli adásvétel esetén. Közeli hozzátartozók között ugyanis bizonyos kedvezmények járnak – például elhagyható az eredetiségvizsgálat vagy a vagyonszerzési illeték –, amelyeket csak személyesen lehet elintézni.

A cikk szerzője Szabó Máté