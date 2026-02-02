Néhány, szinte automatikusan kiejtett mondattal ugyanis akaratlanul is eláruljuk a gyenge pontjainkat, ami végül a vételárban fog megbosszulni magát. Sok autóvásárló – legyen szó új vagy használt gépjárműről – nincs tisztában azzal, hogy már az első beszélgetés során, tudtán kívül is gyengítheti saját alkupozícióját.

A sietségre, a szűkös költségvetésre vagy a műszaki hozzáértés hiányára utaló megjegyzések gyakran vezetnek kedvezőtlenebb feltételekhez. Ezzel szemben kulcsfontosságú az óvatosság: nem szabad túl sok részletet elárulni az elvárásainkról, és legfőképpen az anyagi lehetőségeinkről.

Alkura sok esetben van lehetőség

A használtautó-piacon Magyarországon az árak gyakran tartalmaznak némi alkudható tartalékot. Éppen ezért érdemes először kizárólag a műszaki állapotra és a jármű értékére koncentrálni, és csak később rátérni a pénzügyekre vagy a finanszírozásra.

Az egyik legnagyobb öngól, ha bevalljuk, hogy már régóta keressük álmaink autóját. Az autóértékesítéssel foglalkozó szakértők szerint, ha az eladó megérzi a vevő érzelmi elköteleződését, az ő alkupozíciója azonnal megerősödik. Ilyen helyzetben a vevőnek sokkal nehezebb kedvezményt vagy extra juttatásokat kiharcolnia.

Ugyanilyen hátrányos, ha már a beszélgetés elején felfedjük a szűkös költségvetésünket. Ilyenkor a kereskedő leállhat a jobb opciók bemutatásával, vagy úgy terelheti a szót, hogy a hosszabb távon drágább finanszírozási konstrukcióra beszélje rá az ügyfelet. A legjobb taktika: először mindent megtudni az autóról, és csak utána beszélni a pénzről.

A sietség sem hajtja a mi malmunkra a vizet, ha az eladó látja, hogy sürgős, és fontos a vétel, akkor az már neki előny.

A műszaki felkészületlenség szinte felhívás keringőre, ajánlott mindig szakértővel átnézetni az autót, de már első körben, a kezdeti tárgyalások előtt nézzünk utána a kiválasztott modell típushibáinak, a valós fogyasztásnak és a javítási költségeknek.

A rajongást semmiképp se fejezzük ki a kiszemelt autó iránt. Ha a kereskedő látja a vevőn az „elragadtatást”, könyvelheti, hogy a döntés már megszületett, így az engedmény esélye minimálisra csökken. A rutinos vásárlók egészen a szerződés aláírásáig semleges érzelmeket mutatnak.

Konkrét mondatok, amiket – legyen szó új vagy használt autóról – érdemes elkerülni:

„Hónapok óta ilyen autót keresek.”

„Csak ennyi pénzem van, szűkös a keret.”

„A lehető leggyorsabban szükségem van egy kocsira.”

„Nem értek túlzottan az autókhoz.”

„Nagyon tetszik / beleszerettem ebbe a kocsiba.”

„A legfontosabb, hogy a törlesztő alacsony legyen.”

„Ez lesz az első autóm.”

A szavaknak súlya van. Autóvásárláskor minden kiejtett mondat befolyásolhatja a végső árat, és az alkut, de ez igaz eladói oldalon is. Sok olyan elejtett mondat van már egy hirdetés leírásában is, amelyekből következtethetünk az autó valós állapotára.