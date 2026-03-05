Januárban a jelentős havazások átmenetileg visszafogták az érdeklődések számát a használtautó-piacon, februárban azonban egyértelmű korrekció volt megfigyelhető. A Használtautó.hu közleménye szerint a vásárlók egy része a korábban tervezett döntését későbbre halasztotta, ami a második hónapban már számottevő növekedésben jelent meg az érdeklődések volumenében.

Az előző év azonos időszakához képest érzékelhetően csökkent a meghirdetett járművek átlagéletkora és futásteljesítménye. Amennyiben ez a folyamat tartósnak bizonyul, 2026 kedvező kilátásokat tartogathat az autópiac számára – írta a portál közleménye.

Ugyan a ferde hátúak továbbra is a legkeresettebb kivitelű autóknak számítanak, az SUV-k térnyerése folytatódik: az előző év azonos időszakához képest 28,1 százalékkal többen, 95 900-an kerestek városi terepjárókat. A kombik és a szedánok esetében nincs jelentős eltérés.

Az átlagos vételár jelentősen nőtt: tavaly még valamivel 4,99 millió forint alatt volt, idén már 5,53 millió forint fölött jár. Ezzel együtt azonban csökkent az átlagéletkor (2025: 13,06 év; 2026: 12,33 év), és az átlagos futásteljesítmény is (~180 000 km-ről 170 000 km-re).