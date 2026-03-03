Mostantól a Škoda Auto számít a VW-csoport legnagyobb európai akkumulátor-gyártójának, miután Mladá Boleslavban átadták a napi 1122 akkumulátor gyártására tervezett üzemet. Ez naponta 9000 modult, összesen 234 ezer akkucellát jelent.

A gyárhoz egy hatalmas akkucella-raktár is tartozik, ahol ötezer ládában 1,2 millió cellát tudnak tárolni – ez öt napnyi gyártás szükségletét fedezi.

9 fotó

A tengeren túlról érkező cellákat automatizált gépsorok szállítják be a raktárba, majd onnan tovább a gyártósorokhoz – a futószalagok összesen 2,5 kilométeren keresztül futnak.

Összesen négy gyártósoron készülnek az akkumodulok, soronként és félpercenként négy darab. A naponta elkészülő 9000 akkumodul gyártása során a robotok több mint 936 ezer hegesztést végeznek.

A heti öt napon, de akkor három műszakban zajló gyártásban 600 ember vesz részt, a munkák jelentős részét (85%) robotok végzik, így biztosítható, hogy a modulok századmilliméteres tűréssel készüljenek. Hat évvel ezelőtt gyártottak először nagyfeszültségű akkukat a Škodánál, akkor minimális (15%) volt a robotizáció.

Nagy különbség a korábbi technológiával szemben, hogy korábban a modulokat külön házba foglalták be, míg most csak egymáshoz rögzített cellákról van szó, amelyeket így helytakarékosabban lehet beszerelni az akkucsomagba.

A vázban csavarokkal rögzítik a cellamodulokat, majd ragasztják az alsó és felső burkolatot – a két utóbbi, ragasztásos lépés között helyükre kerülnek a kábelek és elektronikus vezérlő egységek, a cellák és a burkolatok közé hővezető réteget préselnek.

A kész akkucsomagok 450 kilogrammot nyomnak, azokat négyesével viszik el önvezető targoncák a raktárba.

A Škoda új üzemében készülő MEB+ akkuk beépítési mérete ugyanaz, mint a korábbi MEB akkuké, de immár nem nikkel-mangán-kobalt, hanem lítium-vasfoszfát összetételűek az akkuk. Ezek kevésbé környezetszennyezők, olcsóbban gyárthatók, és jobb a hőstabilitásuk is, amire ebben az esetben átdolgozott hűtési rendszer segít rá. Az új generációs akkumulátorokat fokozatosan vezetik be a Škoda és más márkák járműveiben.