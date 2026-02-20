A Bentley 2020-ban hirdette meg Beyond100 környezetvédelmi stratégiáját, amelynek keretében még abban az évben bioüzemanyagra állította át házon belüli logisztikai flottáját. 2023-ban megújuló forrásból előállított benzinnel tankolták meg azt a Bentayga Hybridet, amely 2,5 tonna szalmát húzott maga után a Goodwoodi Sebességfesztiválon.

Ezzel a látványos mutatvánnyal arra hívta fel a figyelmet, hogy a cég minden típusa üzemeltethető szerves hulladékból gyártott üzemanyagokkal – nem csak a modernek egyébként, hanem a valaha gyártott összes Bentley, méghozzá bárminemű módosítás nélkül.

Most a cég működésének egy másik fontos oszlopát állították át fenntartható üzemanyagra. A Bentley időnként repülővel szállítja autóit és azok alkatrészeit. Erre olyankor kerül sor, ha a közúti vagy vízi szállításban fennakadások mutatkoznak – ennek extrém példája volt a Felicity Ace nevű teherhajó 2022-es tragédiája. Ekkor 189 Bentley veszett oda a tengeren, összesen mintegy 48 millió euró (18,2 milliárd Ft) értékben – az ezek helyett legyártott új autókat villámgyorsan szállították ki az ügyfeleknek, így elkerülve az arcvesztést.

A repülőgépes szállítás persze jelentős környezetszennyezéssel jár, ezért jó hír, hogy a jövőben kizárólag biokerozinnal megtankolt repülőgép szállíthatja a Bentley-ket. A fenntartható üzemanyag használata a nyersanyag forrásától és gyártási eljárásától függően a hagyományos, fosszilis üzemanyagokhoz képest 70-95 százalékkal csökkentheti a termékek teljes élettartamra vetített szénlábnyomát.