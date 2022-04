Elsüllyedt egy autószállító hajó 4000 vadonatúj, Volkswagen-csoportos autóval a fedélzetén. A Felicity Ace tragédiájáról itt a Vezessen is folyamatosan tudattuk veletek a részleteket, ám vannak olyan kérdések, amikre még nagyon sokan csak keresik a választ. Mi történt a hajóval? Mi lesz vele? És főként, ki fogja kifizeti azt a messziről is szabad szemmel jól látható óriási összeget, amekkora veszteség érte a Volkswagen-csoportot?

Mi történt a hajóval?

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Felicity Ace nevű, panamai zászló alatt hajózó autószállító február közepén kigyulladt az Azori-szigetektől 320 kilométerre. Mire a legénység észlelte a tüzet, addigra túlságosan elterjedt, az autók többsége is lángra kapott, megállíthatatlanná vált. Éppen ezért a 22 fős legénységet kimentette a portugál haditengerészet a Felicity Ace fedélzetéről, ami ezután irányíthatatlanul sodródott az Atlanti óceánon.

169 milliárdnyi autó süllyedt el. Ki fizet értük? 169 milliárdnyi autó süllyedt el. Ki fizet értük? 1 /15 felicity_ace_photo1 A 2022 februárjában kigyulladt Felicity Ace fénykorában Fotó megosztása: 2 /15 baltic_ace_2007-09-09_2 A Baltic Ace fénykorában Fotó megosztása: 3 /15 01 A Baltic Ace autószállító 2012-ben borult fel, miután összeütközött egy konténerszállítóval Fotó megosztása: 4 /15 Cargo Ship Sinks After Collision Az MV Tricolor 2002-ben borult fel egy ütközés utáni éles manőver miatt Fotó megosztása: 5 /15 Cargo Ship Sinks After Collision Az MV Tricolor és a Baltic Ace is sekély, 30-35 méteres vízben süllyedt el, forgalmas hajózási útvonalon Fotó megosztása: 6 /15 0004 Két mobil tornyot építettek mellé, csörlőkön egy jókora vídiabevonatú drótkötelet húzgáltak ide-oda Fotó megosztása: 7 /15 MINOLTA DIGITAL CAMERA Az MV Tricolort és a Baltic Ace-t ugyanaz a cég emelte ki, mint a Kurszk tengeralattjárót Fotó megosztása: 8 /15 0013 Az egyetlen működő technika a kiszedéshez, ha a hajtót felszeletelik Fotó megosztása: 9 /15 0015 Nyolc darabra vágják az ekkora hajókat a víz alatt, miután kiszivattyúzták belőle az üzemanyagot Fotó megosztása: 10 /15 Ship carrying luxury cars is on fire and adrift in the middle of the Atlantic Ocean 2022 február 16-án gyulladt ki a Felicity Ace Fotó megosztása: 11 /15 Ship carrying luxury cars is on fire and adrift in the middle of the Atlantic Ocean A portugál parti őrség figyelte a hajót és küldött tűzoltóhajókat Fotó megosztása: 12 /15 83259860ceea4e09ae6191467e9d5025 Két hétig égett majdnem 4000 autóval a gyomrában, mire sikerült eloltani Fotó megosztása: 13 /15 felicity Már az oltás végére nagyon megdőlt, március 1-jén pedig vontatás közben elsüllyedt Fotó megosztása: 14 /15 fncluetwqaqontg Az elsüllyedt hajó körül szivárgó üzemanyagot vett észre a SkyTruth műholdja Fotó megosztása: 15 /15 hajo 3000 méter mély vízben süllyedt el a Felicity Ace, nem biztos, hogy lehetséges a mentése Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Majdnem két hétig égett a 60 000 tonnás hajó, miközben a portugál haditengerészet két tűzoltóhajója próbálta eloltani. Rotterdamból is érkezett egy tűzoltóhajó, és együttes erővel február utolsó napjaira sikerült megfékezniük a tüzet annyira, hogy közel tudjanak menni a hajóhoz. Két vontatóhajóhoz erősítették, amivel az Azori szigetek egyik kikötője felé kezdték vontatni, de a hajó annyira megsérült, hogy március 1-jén vontatás közben elsüllyedt.

A Mitsui O.S.K. Lines (MOL) által üzemeltetett Felicity Ace a németországi Emdenből indult a Rhode Island-i Davisville-be, fedélzetén 3965 darab Volkswagen-csoporthoz tartozó új autóval. Porschék, Lamborghinik, Audik és Volkswagenek, de több mint 100 darab egyedi megrendelésre készült Bentley is szerepelt az amerikai szállítmányban, nem beszélve az egyedi sorozatszámmal ellátott, limitált kiadású sportautók példányairól. Ez most mind az Atlanti-óceán fenekén fekszik 3000 méteres mélységben.

A kár összege szabad szemmel is jól látható

Egyes becslések szerint 334, más számítások szerint 400 millió dollár értékű szállítmány veszett oda, a hajó értékét pedig 116 millió dollárra becsülik. Vagyis összesen nagyjából 500 millió dollár értékű fémhulladékról beszélünk, ami jelenlegi árfolyamon úgy 170 milliárd forintnak felelne meg.

Ezek viszont csak a kézzel fogható veszteségek értékei. A hajó több mint 2000 tonna üzemanyagot szállított, plusz a benzines és dízelüzemű autók tankjában lévő néhány liter, ami a szállítmányozáshoz szükséges. Amennyiben ez a mennyiségű üzemanyag az óceánba ömlik, mérhetetlen károkat okozhat az ökoszisztémában.

Éppen ezért folyamatosan figyelik a hajó helyzetét helikopterrel és mérik a vízminőséget a roncs környékén. Az elsüllyedéskor már látszott, hogy szivárog némi üzemanyag, ez azonban hamar el is oszlott. Március 17-én azonban a műholdakat üzemeltető SkyTruth aggasztó fotókat publikált, melyeken nagy méretű olajfolt látható a hajóroncs körül, vagyis az üzemanyag szivárog, így a környezetszennyezés jelentős mértékű.

Mi fog történni a hajóval és a rakománnyal?

Az elmúlt évtizedekben több eset is történt hasonló autószállító hajóóriásokkal. 2002-ben az MV Tricolor belgiumi kikötőjéhez közel összeütközött egy konténerszállítóval, ám nem is ez, hanem a kapitány heves reakciója, egy túl éles forduló okozta a vesztét. A hajó felborult és perceken beül elsüllyedt, igaz, csupán 30 méteres vízben, így az oldala apálynál kilátszott a vízből.

Az egyik legforgalmasabb fordulópontnál süllyedt el, mintha az M1-M7 közös bevezető kellős közepén hagynának egy összetört autót. Rengeteg hajó sérült meg miatta, annak ellenére, hogy kibójázták és a parti őrség hajói is köröztek körülötte, sokan ráfutottak. A legtöbb balesetet azonban az alvó, de semmiképp sem a hídon tartózkodó legénység miatt történt, erre helikopteres figyelmeztetésekkor derült fény, az esetek után szankcionálták és komolyabb ellenőrzéseket vezettek be a kapitányoknál.

Egy részletes videó az MV Tricolor felszeleteléséről és kiemeléséről

2012-ben egy kísértetiesen hasonló eset történt holland partoknál. A Baltic Ace összeütközött a Corvus J konténerszállító hajóval és a sérülése miatt 15 perc alatt elsüllyedt. A baleset Rotterdam kikötőjétől 40-50 kilométerre történt, szintén egy forgalmas útvonalon, ugyancsak 30-35 méteres vízmélységnél, így ez a hajó is szinte kilátszott a vízből.

A két esetben a roncsok kiemelése is azonosan történt, mivel nem volt kérdés, hogy a két komp ottmaradhat-e, ahol elsüllyedtek. 55-60 000 tonnás vastömegekről van szó tele autóval, üzemanyaggal és persze vízzel. Nincs az a daru, ami ekkora súlyt egyben fel tudna emelni. A holland Royal Boskalis Westminster és a Mammoet 2002-ben azonban egy korábbi tragédia áldozata, az orosz Kurszk tengeralattjáró felszínre emeléséhez kidolgozott egy megoldást, amit az MV Tricolor és később a Baltic Ace kiemelésekor is alkalmazni tudtak.

A hajótestben ragadt üzemanyag kiszivattyúzása után a roncsokat több darabra vágták. Ehhez két műszaki állomást telepítettek a roncsok két oldalán, rajtuk egy-egy óriási csörlőt helyeztek el, melyek a világ talán legnagyobb szeletelőgépei lettek. A csörlőket egy több száz méter hosszú, vídiabevonatú drótkötéllel kötötték össze, amit a hajótestek megfelelő pontjai alatt vezettek át, majd ide-oda húzva felszeletelték velük a hajókat, és egyesével már ki tudták emelni a blokkokat. Erről részletes dokumentumfilm is készült, elképesztően látványos.

A Kurszk nagyobb darabokban került elő, de mélyebbről, a két autószállítót viszont 8-8 darabra vágták. Vajon alkalmazható ez a megoldás a Felicity Ace esetében? A korábbi balesetekhez képest százszor olyan mélyen fekszik, így ezt az alapvetően is komoly műveletet nehéz elképzelni egyelőre. Ebben a mélységben még nincs akkora nyomás, ami összelapítaná a hajót, viszont mobil szigeteket telepíteni sem éppen egyszerű.

A másik a költség. A Kurszk kiemelése 64 millió dollárba került, a két autószállító hasonló összegeket emésztett fel 20 és 10 évvel ezelőtt. Ma, 2022-ben ennek a duplájába is kerülhet egy ilyen művelet. Egyelőre nem tudni róla, hogy bárki dolgozna a hajó kiemelésén. Sokkal valószínűbb, hogy a hajó üzemanyagának kiemelése után a roncs az autókkal együtt mesterséges zátonyként marad az óceán fenekén.

Ki fizeti meg a kárt?

Egyszer ott a Volkswagen közel 400 millió dolláros szállítmánya, ami jelentős anyagi kiesés, miután az autókat mind egy szálig újra kell gyártani ahhoz, hogy a vevők megkapják. Ráadásul komoly késéssel, amiért a gyártó vélhetően valamilyen módon kárpótolni is szeretné őket, de erről nincs információ. Az amerikai The Smoking Tire újságírója, Matt Farah is megosztotta saját sztoriját, miszerint a Porsche közölte vele a rossz hírt, hogy a megrendelt 718 Boxstere most épp az óceán fenekén fekszik, úgyhogy még várnia kell rá, hogy kapjon egy másikat.

Az ilyen esetekben a szállítmányért a szállító, vagyis a Mitsui O.S.K. Line lenne a felelős. A hajótársaság is jelentős kárt szenvedett a balesettel, de megvannak a saját lehetőségei és biztosítékai a szállítmányra. Emellett pedig még az amerikai tengeri árufuvarozási törvény is az MOL-t védi. A COGSA (Carriage of Goods by Sea Act – tengeri áruszállítási törvény) minden olyan hajóval történő árufuvarozást véd, ami az Egyesült Államok egyik kikötőjéből indult, vagy oda érkezett volna.

Ebben a törvényben 17 pont nyújt védekezési lehetőséget a hajótársaságok számára annak érdekében, hogy az elvesztett, megsérült, vagy megsemmisült áru értékét ne kelljen annak tulajdonosa felé kárpótolnia. A törvény kimondottan véd a tűzesetekben megsérült rakománnyal kapcsolatban, így amíg vizsgálatok nem bizonyítják, hogy a hajó konstrukciós hibája okozta volna a tüzet, addig az MOL nem vonható felelősségre, vagyis a Volkswagen tőlük nem kaphat pénzt.

A továbbiakban ott az elvesztett hajó értéke a Mitsui O.S.K. Line számára, valamint a portugál hadsereg oltást és a megkísérelt mentést illető költségei. Emellett a környezetszennyezés miatt is felelnie kell valamelyik félnek, valamint a hajóval történő kármentésekért is. Mivel a Felicity Ace nemzetközi vizek fenekén fekszik, egyelőre nem tiszta, kinek is kéne foglalkoznia vele. Portugália azért vállalta a tűzoltást, mert az ő partjaikhoz történt a legközelebb a baleset.

Az MV Tricolor és a Baltic Ace esetében fizetett a biztosító az autógyártók felé, ugyanakkor mindkét esetben sokkal kevesebb volt a veszteség. 1500-2000 autó veszett oda, Mitsubishik, Volvók főként, 100-100 millió dolláros (33,8 milliárd forint) összértékű rakományokról beszélünk. Ugyanakkor a biztosítók mindkét esetben 50-60 millió dolláros (17-18 milliárd forint) kártérítést fizettek az autógyártóknak, a roncsok kiemelése pedig közel 60 millió dollárba kerültek fejenként.

Nem túl rég, 2019-ben is történt hasonló eset az MV Golden Ray autószállítóval. Szintén sekély vízben borult fel, és a szállítmány értéke nem haladta meg a 70 millió dollárt, ám a mentés 80 millióba fájt. A Felicity Ace ezekhez képest többszörös értékű szállítmányt vitt, valamint százszor akkora mélységbe került. Ezekből az esetekből kiindulva a Volkswagen legfeljebb az elveszített autók értékének a felére számíthat a biztosító felől. Ha valahogy bebizonyítják, hogy a Felicity Ace fedélzetén kitört tüzet emberi mulasztás vagy konstrukciós hiba okozta, abban az esetben akár nagyobb kártérítést is kaphat a gyáróriás, erre egyelőre azonban kevés esély van.

Hogyan bizonyítható a tűzeset forrása?

A legegyszerűbben úgy, hogyha a hajót a felszínre hoznák, ami a körülményekhez képest egyelőre elképzelhetetlen. Az óceán fenekén való vizsgálat költséges és elképesztően nehéz feladat, ezt illető tervekről egyelőre nem lehet hallani. Ugyanakkor az üzemanyag kiszivattyúzása miatt mindenképp le kell mennie búvároknak a hajótesthez, elképzelhető, hogy ezzel egy időben vizsgálatokat is végezni fognak.

Ha kiderül, hogy a rakományban történt zárlat, valamelyik elektromos autó okozta a tüzet, abban az esetben a Volkswagen is tartozhat kártérítéssel a hajótársaság felé. Erről azonban egyelőre nem érdemes részletesebben értekezni, a hajó csupán egy hónapja süllyedt el, a pontos állapotáról egyelőre semmit nem tudni, ahogy arról sem, meddig fekszik még az óceán fenekén érintetlenül.

Ha nem lenne elég negatív hatás, akkor még jön ez is

Az autóipart most több oldalról is hiányok sújtják. A megfelelő chipek legyártása jelenleg globális probléma nem csak az autóipar számára, de erősen érinti és hiányokat, leállásokat, késéseket okoz a gyártásban. Az orosz-ukrán háború más területen okoz kieséseket, fontos elektromos kábelek, csatlakozók, kábelkötegek gyárai álltak le a háború miatt.

Egy 4000 darabos legyártott luxusautó-szállítmány elvesztése ilyen időszakban komoly kellemetlenségeket okoz, leginkább a vásárlóknak. A jelenlegi helyzetben van, hogy több mint egy évet kell várni a megrendelt autóra, most közel 4000 amerikai vásárlónál ez az idő akár meg is duplázódhat.