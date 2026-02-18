Az elmúlt hónapok csapadékos, változékony és rendkívül hideg időjárása, különösen a gyakori fagyási-olvadási ciklusok kedveztek a burkolathibák, így a kátyúk kialakulásának az országos közúthálózaton. A Magyar Közút által az idei év első hat hetében napi szinten észlelt úthibák száma közel kétszer annyi, mint a tavalyi év azonos időszakában – a társaság közlése szerint.

Mint mondják: a közútkezelő szolgálatot teljesítő 98 útellenőre rendszeres gyakorisággal járja az országos közúthálózatot, és kategorizálva rögzíti az észlelt burkolathibákat. Úgy nyilatkoztak, a társaság 80 mérnöksége a burkolathibák kijavítását országosan mintegy 960 fővel folyamatosan végzi heti hét napban, 12 órás műszakokban.

Az elmúlt hat hét során mintegy 3600 tonna aszfaltot használtak fel javítási feladatok elvégzése érdekében. A technológiai szempontból megfelelő időjárási körülmények fennállása és a javításhoz szükséges melegaszfalt rendelkezésre állása esetén megkezdődnek a tartósabb eredményt jelentő kézi és gépi burkolatjavítási munkálatok is a következő hetekben.

Azt is elárulták, a kedvezőbb időjárási körülmények beköszöntével a teljes körű felújítási munkák megkezdésére is lehetőség nyílik. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, valamint hazai forrás felhasználásával a közeljövőben újabb útfelújítási projektek indulnak, illetve folytatódnak országszerte.

Várhatóan február második felétől, az időjárás függvényében ütemezetten megtörténnek a munkaterületi átadások, és megkezdődnek a felújítási munkák. A felújítások érintenek fő- és mellékúthálózati elemeket, 2026-ban tervezetten 843 kilométernyi közút felújítása történik meg – tudatta a vállalat.