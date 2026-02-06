Rég volt annyira rossz a kátyúhelyzet Budapesten, mint idén, a témával korábban a Vezess is részletesen foglalkozott ebben a cikkben. Karácsony Gergely főpolgármester pénteki bejelentése szerint még tovább emelik a kátyúzási kapacitást, naponta ezer kátyút javítanak meg.

Hétvégén és éjszaka is dolgoznak a brigádok, mivel az időjárás végre lehetővé teszi, hogy már a tartós megoldást jelentő technológiával is dolgozzanak. A főpolgármester abban bízik, hogy február végére rendezik az extrém, útgyilkos időjárás okozta viszonyokat.

Egy átlagos napon észlelt kátyúszámhoz képest jelenleg 40-szeres a növekedés, de egy nagyobb esőzés után kialakuló kátyúszámhoz képest is 10-szeres az emelkedés Budapesten. A sok csapadék a hosszan tartó faggyal együtt útgyilkos helyzetet teremt: minden előzmény nélkül olyan helyeken is kialakulnak kátyúk, ahol korábban nem.

Amíg a hőmérséklet nem emelkedik tartósan 5 fok fölé, addig csak úgynevezett hideg technológiával lehet kátyúzni, ám az így betömött kátyúkból rövid időn belül kipörgetheti az anyagot az autóforgalom. Az elmúlt napok hőmérséklet-emelkedése ad lehetőséget arra, hogy a Budapest Közútnál áttérjenek az úgynevezett meleg technológiával történő javításra is, ami tartós megoldást jelenthet.

A Budapest Közút korábban megduplázta a kátyúzási kapacitását, ezt most tovább emelték alvállalkozók bevonásával, együttműködnek a kerületekkel is, a szükséges mennyiségű anyag rendelkezésre áll.

A jövő héttől napi kátyújelentést hoznak nyilvánosságra a Budapest Közút oldalán, a Budapest.hu-n, valamint a Városháza közösségimédia-felületein. Naponta számolnak majd be arról, hány kátyút javítottak meg, és mely fővárosi útszakaszokon történt meg a kátyúzás.