Egy kamionos csütörtökön, február 12-én reggel Zalaszentmihályon, a Jókai Mór utcában közlekedett. A vasúti átjáróhoz érve a 37 éves férfi, a tilos jelzés ellenére keresztülhajtott a síneken, és letörte a záródó csapórudat, majd továbbhajtott – számolt be az esetről a rendőrség.

A rendőrök azonosították az elkövetőt, majd a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon kihallgatták a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény vétség miatt. Elmondta, hogy észre sem vette, hogy mi történt.

A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét:

A vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni. Az átjáróban és közvetlenül előtte tilos előzni!

Csak folyamatosan, azaz megállás nélkül, legalább 5 km/h átlagsebességgel szabad áthaladni rajta!

Biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, ha mindkét sorompó nyitva van, a fényjelző vagy hangjelző berendezés nem ad jelzést, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést ad!

Ha a biztosítóberendezés nem működik, minden esetben meg kell állni az átjáró előtt! Csak azután szabad tovább haladni, ha meggyőződtünk róla, hogy nem jön vonat!

Üzemzavart jelez, ha egyik fény sem világít.

A tilos jelzés a gyalogosokra és a kerékpárosokra is vonatkozik, de még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is!

Erre számíts, ha a tilos jelzés ellenére a vasúti átjáróba hajtasz: