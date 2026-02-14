Egy kamionos csütörtökön, február 12-én reggel Zalaszentmihályon, a Jókai Mór utcában közlekedett.  A vasúti átjáróhoz érve a 37 éves férfi, a tilos jelzés ellenére keresztülhajtott a síneken, és letörte a záródó csapórudat, majd továbbhajtott – számolt be az esetről a rendőrség

A rendőrök azonosították az elkövetőt, majd a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon kihallgatták a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény vétség miatt. Elmondta, hogy észre sem vette, hogy mi történt.

Nem vette észre, hogy piros a vasúti lámpa 1

A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét:

  • A vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni. Az átjáróban és közvetlenül előtte tilos előzni!
  • Csak folyamatosan, azaz megállás nélkül, legalább 5 km/h átlagsebességgel szabad áthaladni rajta!
  • Biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, ha mindkét sorompó nyitva van, a fényjelző vagy hangjelző berendezés nem ad jelzést, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést ad!
  •  Ha a biztosítóberendezés nem működik, minden esetben meg kell állni az átjáró előtt! Csak azután szabad tovább haladni, ha meggyőződtünk róla, hogy nem jön vonat!
  •  Üzemzavart jelez, ha egyik fény sem világít.
  •  A tilos jelzés a gyalogosokra és a kerékpárosokra is vonatkozik, de még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is!

Erre számíts, ha a tilos jelzés ellenére a vasúti átjáróba hajtasz:

