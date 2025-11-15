A vasúti átjáróhoz közeledve a vonat vezetőjének legalább 3 másodpercig figyelmeztető jelzést kell leadnia (kürt), hogy az átjáróhoz közeledő járművek időben észleljék a vonatot, még akkor is, ha valamiért figyelmen kívül hagyták a sorompót vagy fénysorompót.

Ez különösen ködben fontos, hiszen a mozdonyvezető ilyenkor később látja meg, ha valaki véletlenül a síneken ragad előtte, és ilyenkor már hiába fékez.

A felvételt készítő mozdonyvezető így kommentálta a videót:

“Senki ne kockáztasson az átjáróban! Tragédia lehet a vége! A videó 120 km/órás sebességről való vészfékezést mutat be.”

2024-ben a figyelmetlen közlekedés és a KRESZ-szabályok megszegése miatt 76 vasúti átjárós baleset történt – tizenöttel több, mint 2023-ban -, ebből 14 követelt emberéletet, és tizenhárom során sérültek meg súlyosan. Tizenhárom baleset könnyű sérülésekkel, harminchat pedig anyagi kárral járt – a MÁV információi alapján.

Ugye te sem akarsz egy robogó vonat elé kerülni?