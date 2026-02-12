A mai napon egy sor új infotainment alkalmazást hirdetett meg a Škoda. Zenei streaming szolgáltatások, televíziós hírcsatornák, videojátékok szerepelnek a listán – csupa hasznos, jópofa funkció, de semmi világmegváltó.

Nem úgy a Traffication alkalmazás bővítése, amely egy időtlen idők óta fennálló problémára nyújt megoldást.

7 fotó

A szolgáltatás ugyanis mostantól támogatja a megkülönböztető jelzését használó járművekre figyelmeztető, valós idejű tájékoztatást.

A HAAS Alert rendszerrel közösen kidolgozott, felhő alapú funkció érzékeli, ha egy mentő, rendőr- vagy tűzoltóautó, illetve hasonló jogosítványokkal rendelkező jármű aktiválja megkülönböztető jelzéseit, és a környéken tartózkodó autósokat – amennyiben járművük támogatja a szolgáltatást – tájékoztatja az elsőbbséget élvező jármű helyzetéről és haladási irányáról.

A fedélzeti alkalmazás nem csak ezt az információt jeleníti meg, hanem azt is, hogy hogyan adjunk elsőbbséget a közeledő járműnek.

A funkció jelenleg Hollandiában és az Egyesült Királyságban aktív. A következő a Cseh Köztársaság, ahol a rendőrség bevonásával aktiválják a szolgáltatást, illetve Belgiumban szintén a Škoda vezeti be elsőként a rendszert.

a videó a hirdetés után indul

Korábban is voltak már széles körben törekvések arra, hogy a forgalomban részt vevőket tájékoztassák a szirénával és villogóval közeledő járművek érkezéséről és útvonaláról – hogy csak egyet említsünk, a Ford már 2017-ben tesztelt hasonló rendszereket –, a felhő alapú adatbázisok és a V2X (azaz a járművek és a környezetük közötti) kétirányú digitális kommunikáció előtt azonban nem sikerült megbízható és széles körű szolgáltatást piacra dobni. Jól mutatja a fejlesztés aktualitását, hogy a Waze is mostanában készül bevezetni egy hasonló szolgáltatást, első körben Észak-Amerikában, illetve Franciaországban.