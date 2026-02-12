Nagyon ráéreztek az abszolút egyedi kivitelű autókra a Rolls-Royce közel-keleti ügyfelei. A közelmúltban építtettek a világegyetem végtelenjét megidéző Cullinant, csipkemintázatú Phantomot, és most itt a Phantom Arabesque: egy első pillantásra teljesen átlagos zászlóshajó, amely azonban minden, csak nem hétköznapi.

Az arabeszk egy, az arab kultúrában régóta és gyakran előforduló díszítőmotívum, amely ábrázolhat növényeket, vagy felépülhet ismétlődő geometrikus mintázatból. Ez esetben az utóbbiról van szó, mégpedig az arab építészetben előszeretettel alkalmazott masrabija rácsozatról, amely hatékony térelválasztó, betekintést gátló szereppel bír, ugyanakkor átengedi a levegőt, így lehetővé teszi a terek szellőzését.

Ez a minta önmagában is vonzóvá tenné a Phantomot, de az igazi különlegesség, ahogyan azt megvalósították.

A Rolls-Royce öt éven át dolgozott azon a frissen szabadalmaztatott, és most első ízben alkalmazott technikán, amelynek a különleges hatás köszönhető. A felületet először sötét festékréteggel fedik, majd többrétegnyi áttetsző lakkozás jön, és végül erre visznek fel egy világos felső festékréteget. Ekkor jön el a lézer ideje: 145‒190 ezredmilliméter mélyen távolítják el a felületről a festéket, azaz a világos eltűnik, de alatta sértetlenül ott van a sötét.

Ezután kézzel csiszolják a felületet, amely így alig érzékelhetően, de térbeli textúrát kap, ami azonban elég ahhoz, hogy mozgás közben folyamatosan változó, finom fény-árnyék játékkal nyűgözze le a szemlélőt.

Rolls-Royce Phantom VIII (2017‒) A Rolls-Royce Phantom alumínium térvázas, kétféle tengelytávval (3552 vagy 3772 mm) készülő luxusautó. Rövidebb változata 5762 mm hosszú, a nyújtott tengelytávú limuzin 5982 mm-es. A 2,5 tonnás monstrumot ugyanaz a 6,75 literes, V12-es turbómotorja hajtja, mint a Cullinant és a Ghostot, a legnagyobb teljesítmény 571 lóerő, a maximális forgatónyomaték 900 Nm. A végsebességet 250 km/órában limitálták, az autó tengelytávtól függően 5,3, illetve 5,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. A Phantom tavaly ünnepelte 100. születésnapját, a jelenlegi a nyolcadik modellgeneráció, amely ezt a nevet viseli.

Hogy a gépházfedél fekete-fehérje harmonikusan illeszkedjen az autó egészéhez, a Phantom kéttónusú festést kapott: a coachline alatt fekete, fölötte ezüst a karosszéria. A hűtőrács és az Emily szobrocska megvilágított.

A belső térben is visszaköszön a masrabija grafika: nyomatként a küszöbön, intarziaként a műszerfalon, illetve hímzett mintaként a fejtámaszokon.