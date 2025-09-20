A világegyetem színes, de nem úgy, ahogy a különböző nebulákról, galaxisokról készült felvételeken látjuk: azokat a tényleges sugárzás hullámhosszához igazítva, de mesterségesen színezik meg a kutatóintézetek, hogy értelmezhetővé és vonzóvá tegyék őket a nagyközönség számára.

A híres Lófej-köd az Orion csillagképben. A Földtől 1500 fényévnyire található felhő (tudományos nevén Barnard 33) a természetben piros (ionizált hidrogén) és kék (a csillagok fénye így verődik vissza a csillagközi porról) színű lenne, de mi ebből itt, a Földön semmit nem látunk. Az alkalmazott szűrőktől függ, hogy milyen színek jelennek meg a róla készült felvételeken – jobbra például zöldesre színezték. (Képek forrása: NASA)

Ez történt annak a Rolls-Royce Cullinan szabadidőjárműnek a kivitelezésénél is, amelyet a cég dubaji központjában rendelt meg egy család. A fiatal pár és négyéves kisfiuk rajong a világűrért, innen jött az ötlet, hogy a szokásos csillagfényes tetőkárpitot magasabb szintre emeljék, és ráfessék a Tejutat – a színeket egyébként nem véletlenszerűen választották meg, hanem a kárpitozás, illetve a műszerfalon és a fejtámaszokon megjelenő szintén egyedi tervezésű grafika színvilágához igazították azt.

A munka tervezése és kivitelezése 160 munkaórát vett igénybe. Több mint 20 rétegben vitte fel a házon belüli művész a festéket, a legfinomabb részleteket sminkecsettel dolgozta el, illetve fröcsköléssel születtek az épp csak látható, jelzés értékű csillagpettyek. Miután a tetőkárpiton megszáradt a festék és lelakkozták a felületet, csak akkor kezdték el beépíteni a szokásos LED-pontokat.

Az ezüstös gyöngyházfényű karosszériát dupla kék Coachline díszíti, a szárnyas Emily szobrocska világít. Az utastérbe kék-fehér kárpitozású üléseket és fehér faborítást kértek az ügyfelek.

Az autó egyébként „pont időben készült el egy jeles alkalomra” – azért érdekelne bennünket, hogy vajon a megrendelők kiscsoportos gyermekének a születésnapja volt-e ez a nevezetes esemény…

A Rolls-Royce kézműves mestereinek a szeme sem rebben az ügyfelek vad ötleteinek hallatán, pedig ilyenből akad bőven:

