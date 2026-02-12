Idén januárban a meghirdetett személyautók 35,6 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, az előző év azonos időszakához képest ez a kategória 12,3 százalékkal csökkent – közölte a Használtautó.hu a Központi Statisztikai Hivatallal (KSH) együttműködésben készített januári statisztika alapján.

A kínálat 28,9 százaléka volt a 2,5-5 millió forint közötti sávban, 23,4 százaléka az 5-10 millió forintos sávban, míg 12,2 százaléka 10 millió forint feletti áron szerepelt. A 2,5-5 millió forintos sáv 7 százalékkal bővült, míg az 5-10 millió forintos kategória közel 16 százalékkal erősödött egy év alatt.

Az adatok alapján a kínálat több mint fele ma már a középkategóriában koncentrálódik. A kínálati átlagár januárban 5,6 millió forint volt, ami az egy évvel korábbi adathoz viszonyítva 1,8 százalékos emelkedés.

A meghirdetett autók csaknem fele, mintegy 50 ezer benzines volt, a 42 ezer dízelautó 41 százalékot képviselt a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb, az elektromosok a kínálat 5,4 százalékát, a hibridek pedig 4,8 százalékát teszik ki.