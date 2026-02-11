2025-ben a Kuga volt a legnagyobb számban eladott Ford személyautó a magyar piacon: 1719 eladott darabbal még a Pumát (1640) is megelőzte.

Ezért is fontos újdonság, hogy egy eredetileg még tavaly novemberben beharangozott funkcióbővítés mostanra beérett a kompakt SUV-nál: idén áprilistól Európa számos országában, így Magyarországon is támogatja a BlueCruise részlegesen önvezető szolgáltatást a Kuga.

A BlueCruise tartja a követési távolságot, a beállított (és engedélyezett) sebességet, valamint követi a sáv nyomvonalát, lehetőség szerint középen tartva a járművet. A technológia nem csak autópálya-sebességeknél működik, hanem dugóban is, tehát a támogatott útszakaszokon akkor sem kell visszavenni a kormányzást, ha torlódás miatt lassul a forgalom.

A rendszer engedélyezi a kormány elengedését, de a tekintetünket nem vehetjük le az útról.

A BlueCruise piactól függően több pénzügyi konstrukcióban is elérhető: havi vagy éves előfizetéssel, illetve a jármű teljes élettartamára engedélyezve, egyszeri díjjal. A havi előfizetést olyan esetekben ajánlja a Ford, ha az autót csak egyes időszakokban (pl. nyári nyaralás) használjuk a technológiát támogató autópálya-szakaszokon, amelyekből Európában azért akad bőven.

A BlueCruise nem az egyetlen újdonság 2026-ra: zenét is jobb minőségben hallgathatunk a Kugában. Egyrészt feljavítják a B&O Premium audiorendszert (több csatorna, több hangszóró, 575 helyett 700W zenei teljesítmény), másrészt a Sync 4 infotainment rendszer mostantól támogat egy sor streaming szolgáltatást.

A Kuga full hibridként (180 vagy 183 LE), plug-in hibridként (243 LE) és mezei benzinmotorral (150 vagy 186 LE) elérhető. A teljes hajtáslánc-kínálat részleteit az alábbi cikkben áttekintheted: