Közigazgatási, tudományos és üzleti partnerekkel együttműködve egyedülálló rendszert dolgozott ki a Honda. A proaktív közútkarbantartási rendszer a modern autók érzékelőit – kamerákat, radarokat, lézeres szenzorokat – használja fel arra, hogy azonosítsa a közlekedési infrastruktúra cserére vagy javításra szoruló elemeit – jelzőtáblákat, szalagkorlátokat, felfestéseket, letört padkákat és kátyúkat.

A kísérleti szakaszban – ez az előző két évben zajlott – hozzávetőlegesen 4800 kilométernyi útszakaszon tesztelték a rendszert, és arra jutottak, hogy nagy biztonsággal képes azonosítani a hibákat. A sérült jelzőtáblákat 99, a megrongálódott szalagkorlátokat 93, a kátyúkat 89 százalékos pontossággal jelezte, az észlelt hibák között sok olyan is volt, amit szemrevételezéssel nem vagy nehezen lehetett volna kiszúrni.

A megoldás, ha túljut a kísérleti fázison, hatékonyabbá és olcsóbbá teheti az utak karbantartását – egyrészt, mert a forgalomban egyébként is résztvevő, hétköznapi autók végzik a felmérést (már amennyiben egy Lidar-érzékelővel felszerelt autót átlagosnak tekintünk,) másrészt, mert a mesterséges intelligencia bevetésével azonosított és rangsorolt hibák tervezhetővé, ezáltal gyorsabbá és olcsóbbá teszik az úthálózat karbantartását.

Az Ohio állam (USA) déli részén végzett teszt az állam teljes úthálózatának nagyjából 2,5 százalékán zajlott; a becslések szerint amennyiben az állam egészére kiterjesztenék, és rendszeresen alkalmaznák a technológiát, évi 4,5 millió dollárral, azaz közel másfél milliárd forinttal lehetne csökkenteni az útkarbantartással járó költségeket.

A Honda és partnerei egyelőre nem bocsátkoztak jóslásokba arra vonatkozólag, hogy mikor vethetnék be élesben a technológiát, arról meg végképp nincs információ, hogy az USA-n kívül mikor és hogyan valósulhatna meg egy ilyen rendszer.

