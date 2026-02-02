A Škoda globális éves eladásai először 2014-ben lépték át a bűvös egymilliós határt. A növekedés töretlen volt 2019-ig, amikor is 1,24 millió autóval minden korábbi rekordját megdöntötte a Volkswagen cseh leányvállalata. Aztán jött 2020 és a Covid, és az eladások épp csak meghaladták az egymilliót, majd utána 2022-ben jött egy mélypont 800 ezer alatt, innen viszont ismét felfelé kezdtek kúszni a számok.

7 fotó

2025-ben aztán ismét megvolt a hétszámjegyű globális gyártás – ez 15%-kal haladta meg a 2024-es eredményeket. Az 1 065 000 autóból 605 600 Mladá Boleslavban készült, további 301 500 darab Kvasiny-ban – ez a teljes termelés 85 százaléka. Készültek még Škodák Szlovákiában, Kínában, Ukrajnában, Kazahsztánban, Vietnámban és Indiában. Ez utóbbi különösen nagyot nőtt tavaly: 73 800 autóval több mint megduplázták (+125%) a termelést.

A milliós darabszámú autógyártás mellett a Škoda 329 000 akkumulátor-rendszert, több mint egymillió sebességváltót, és több mint félmillió belső égésű motort gyártott saját használatra éppúgy, mint a VW-csoport más márkáinak.