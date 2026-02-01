A Mercedes-Benz S-osztály napokban bemutatott modellfrissítésének legfontosabb újdonsága az az új digitális architektúra, amely fejlett kényelmi és vezetőtámogató funkciókkal vértezik fel al nagy szedánt.

Az autó huszonhét szenzorral (10 kamera, 5 radar, 12 ultrahangos érzékelő) figyeli környezetét, és ez már előkészíti azt a fejlesztést, amelyet az önvezetés specialistáival, így az Nvidiával és a Momentával közösen végez a cég.

7 fotó

A cél a 4. szintű önvezetésre alkalmas jármű megvalósítása – egy ilyen autó képes az elindulástól a megérkezésig minden ponton önállóan dönteni és haladni, ugyanakkor rendelkezik hagyományos kezelőszervekkel, hátha vezetni támad kedve a kliensnek.

Mint legtöbb versenytársa, a Mercedes-Benz sem közvetlenül a végfelhasználónak adná el robotautóját, hanem szolgáltatók gondjaira bízná azt, tehát fuvarmegosztó, illetve hagyományos taxiszolgáltatásként lehet majd azt használni.

Abu Dzabira már meg is van a szolgáltató partner, így a prototípusok közúti tesztüzeme is itt, a Közel-Keleten veszi majd kezdetét, a tervek szerint még az év vége előtt.

A későbbiekben minden nagy piacán, így Észak-Amerikában, Ázsiába és természetesen Európában is bevezetné robottaxijait a Mercedes-Benz.

A Mercedes és a taxi örök idő óta összetartozó fogalmak, bizony, magasan van a mérce az önvezető S-osztály számára: