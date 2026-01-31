Az amerikai elnök, Donald Trump bejelentései gyakran felforgatják az autóipart, legyen szó akár a büntetővámokról, akár a benzines autók visszatérésének szorgalmazásáról. A politikus nem veti meg az autósportot sem: a tavalyi év elején száguldozva tette tiszteletét a NASCAR idénynyitóján, a Daytona 500-on, míg néhány hónappal később egy esetleges Forma–1-es teszt kapcsán is szóba került a neve.

Trump a NASCAR után az amerikai autósport másik zászlóshajó-sorozatában, az IndyCarban is megvetette a lábát, olyannyira, hogy a minap aláírta azt a sajtóban napokkal korábban beharangozott rendeletet, amiben az amerikai kormányzatot egy washingtoni utcai IndyCar-verseny rendezésére kötelezi. Ennek apropóját az Amerikai Egyesült Államok 250. születésnapja adja (1776-ban írták alá a Függetlenségi Nyilatkozatot), ennek megfelelően Freedom 250 Grand Prix néven, a Penske szervezésében fogják megrendezni az évfordulós versenyt.

A tervek szerint augusztus 21-i és augusztus 23-a között bonyolítják le a washingtoni IndyCar-fordulót. Amellett, hogy ezzel alaposan belenyúlnak a bajnokság hajrájába, az így 18 futamosra bővült versenynaptár komoly logisztikai kihívás elé állítja a sorozatot, ugyanis az utolsó hat fordulóját hat egymást követő hétvégén fogják lezavarni. A Motorsport.com cikke szerint még szervezői oldalon is bőven akad tennivaló, hiszen a mostani jogszabályok tiltják a reklámok elhelyezését a Capitolium területén.

Celebrating our independence and honoring the legacy of American motorsport.



This summer, INDYCAR is coming to Washington, D.C. 🇺🇸 pic.twitter.com/w2s8bxkp90 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) January 30, 2026

A RACER megkeresésére megerősítették, hogy a Trump-féle verseny is bele fog számítani a pontversenybe (azaz teljes pontokat osztanak), ráadásul a nagyközönség ingyenesen látogathat ki rá. Az eseménnyel kapcsolatos további részleteket a következő hetekben esedékes nyitóünnepségen fogják nyilvánosságra hozni.

Az IndyCar 2026-os szezonja március első hétvégéjén rajtol el, ráadásul újabb ismerős arc lesz a mezőnyben annak révén, hogy Mick Schumacher a tengerentúlra igazolt. A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia – aki korábban az F1-et is megjárta – a Rahal Letterman Lanigan Racing színeiben fog debütálni a sorozatban.