Az akkor még csak újraválasztására készülő Donald Trump a 2024-es Miami Nagydíjon a McLarennél vendégeskedett, az USA exelnökének megjelenése azonban kínos helyzetbe hozta a csapatot, a médiában kénytelenek voltak nyomatékosítani, hogy a wokingi alakulat nem politizál.

Úgy tűnik, a Trump-látogatás hosszú árnyékot vet, ugyanis most megint a McLarenhez kötik az immár újra hivatalban lévő elnököt: a felröppent, hogy az államfő a csapat egyik F1-es autóját tesztelné.

Nem puszta közösségi médiás random posztról van szó, a Canal Plus elismert tudósítója, Julien Febreau dobta ugyanis be, hogy Trump valamikor a jövő héten, az austini Circuit of the Amerciason kapna lehetőséget.

Természetesen igen nehéz elképzelni, hogy a 79 éves, 180 cm feletti, túlsúlyos politikus egyáltalán beférjen egy F1-esbe, hogy a vezetés nehézségeiről ne is beszéljünk, de a McLaren biztos, ami biztos alapon hivatalosan is cáfolta a híresztelést.

„Trump nem fogja vezetni az autónkat. Ebből semmi sem igaz” – szögezte le Montrealban a McLaren szóvivője.

Az autósportos vonal azért nem teljesen légből kapott, az amerikai elnök nemrég egy NASCAR-futam előtt pályára lépett egy kis száguldásra: