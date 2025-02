Az előző hétvégén élesben is elrajtolt a NASCAR 2025-ös szezonja, az első verseny a hagyományoknak megfelelően a Daytona 500 volt. Az eseményen az Egyesült Államok nemrégiben másodjára is megválasztott elnöke, Donald Trump is tiszteletét tette.

Trump első elnöki ciklusa utolsó évében, 2020-ban is kilátogatott a Daytona 500-ra, ahogy azt a korábbi elnökök közül George Bush is megtette 2004-ben – írja az USA Today. A mostani elnöki látogatást az tette minden eddiginél különlegesebbé, hogy Trump a limuzinjával, vagyis a Beasttel felvezethette a NASCAR mezőnyét, amire korábban még nem volt példa.

Az Egyesült Államok 45. és 47. elnöke a mezőny több tagjával is találkozott, de az amerikai autósport élő legendájával, Roger Penskével is beszélgetett.

A képre kattintva galéria nyílik:

Trump úgy száguldott, ahogy elnök még soha 1 /16 Fotó: Chris Graythen/Getty Images Fotó: Chris Graythen/Getty Images Fotó megosztása: 2 /16 Fotó: Chris Graythen/Getty Images Fotó: Chris Graythen/Getty Images Fotó megosztása: 3 /16 Fotó: Chris Graythen/Getty Images Fotó: Chris Graythen/Getty Images Fotó megosztása: 5 /16 Fotó: Chris Graythen/Getty Images Fotó: Chris Graythen/Getty Images Fotó megosztása: 6 /16 Fotó: Chris Graythen/Getty Images Fotó: Chris Graythen/Getty Images Fotó megosztása: 7 /16 Fotó: Chris Graythen/Getty Images Fotó: Chris Graythen/Getty Images Fotó megosztása: 9 /16 Fotó: Sean Gardner/Getty Images Fotó: Sean Gardner/Getty Images Fotó megosztása: 10 /16 Fotó: Chris Graythen/Getty Images Fotó: Chris Graythen/Getty Images Fotó megosztása: 11 /16 Trumpon kívül az amerikai légierő gépe is megjelent. (Fotó: Jared C. Tilton/Getty Images) Trumpon kívül az amerikai légierő gépe is megjelent. (Fotó: Jared C. Tilton/Getty Images) Fotó megosztása: 13 /16 Trump már másodjára látogatott ki a NASCAR idénynyitójára. 2020-ban is tiszteletét tette a Daytona 500-on. (Fotó: Chris Graythen/Getty Images) Trump már másodjára látogatott ki a NASCAR idénynyitójára. 2020-ban is tiszteletét tette a Daytona 500-on. (Fotó: Chris Graythen/Getty Images) Fotó megosztása: 14 /16 Az Egyesült Államok 45. és 47. elnöke több versnyzővel... (Fotó: Chris Graythen/Getty Images) Az Egyesült Államok 45. és 47. elnöke több versnyzővel... (Fotó: Chris Graythen/Getty Images) Fotó megosztása: 15 /16 ...valamint az amerikai autósport egyik élő legendájával, Roger Penskével is találkozott. (Fotó: Chris Graythen/Getty Images) ...valamint az amerikai autósport egyik élő legendájával, Roger Penskével is találkozott. (Fotó: Chris Graythen/Getty Images) Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Azt, hogy mi mindent érdemes tudni az elnöki limuzinról, egy korábbi cikkében foglalta össze a Vezess, íme: