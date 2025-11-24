A szomorú sorsú hétszeres világbajnok, Michael Schumacher fia, Mick a 2018-as Forma-3-as Európa-bajnoki, majd a 2020-as Forma-2-es bajnoki cím megszerzése után 2021-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Haasnál a Ferrari hátszelével.

A német ifjonc ugyanakkor egy-két villanás mellett inkább az autótöréseivel hívta fel magára a figyelmet, így második szezonja végén el is búcsúztatták, így – Toto Wolff jóindulatának köszönhetően – csak a Mercedes tartalékos és tesztpilótájaként töltött el két további szezont az F1-ben.

A kis Schumi 2024-ben, az F1-es munkával párhuzamosan az Alpine WEC-s (hosszútávú versenyzés) hypercaros projektjének versenyzője lett, de annak ellenére, hogy ott édaspjához hasonlóan keményen dolgozó versenyzőként ismerték meg, az új alakulatnál nem tudott nagy eredményeket felmutatni.

Tavaly év végén a Mercedes búcsúztatta el, most pedig az Alpine-tól is távozott.

Néhány héttel ezelőtt ugyanakkor a 26 éves német az amerikai IndyCarban is kipróbálta magát, a Rahal Letterman Lanigan Racing-csapatnál (RLL) tesztelt az indianapolisi pályán. Ígéretesen szerepelt, ő is élvezte, így nem meglepő a friss bejelentés, miszerint a 2026-os szezonban náluk is versenyez majd.

Schumacher a Honda-erőforrásokat használó alakulat harmadik pilótája lesz jövőre a 47-es rajtszámmal.

Time to write the next chapter✍ Formula One Veteran Mick Schumacher Joins Rahal Letterman Lanigan Racing for the 2026 IndyCar Season. Read More 👉 https://t.co/tM11gGQ3dj pic.twitter.com/UcgF6HPRn6 — Rahal Letterman Lanigan Racing (@RLLracing) November 24, 2025

„Örömmel közölhetem, hogy a jövő évben a Rahal Letterman Lanigan Racing színeiben a teljes idényben vezetek majd az IndyCarban. Meggyőződésem, hogy az évek során az F1-ben, a hosszútávú és egyéb versenyszériákban szerzett tapasztalatommal és tudásommal hozzájárulhatok majd ehhez a nagyszerű együttműködéshez. Az RLL már a tesztelésen kiválóan felkészített, biztos vagyok benne, hogy szépen építkezhetünk majd együtt” – mondta a pilóta.

„Azonnal megtetszett az autó és az amerikai versenyzés, amely számomra tisztábbnak, közvetlenebbnek tűnik, amit nagyon várok is. Természetesen kíváncsian várom az új tapasztalatokat, a rálátásom bővítését. Új útra lépek most, alig várom hogy elinduljon az idény” – folytatta.

A 2026-os amerikai formaautós bajnokság 2026 március 1-jén kezdődik majd az első, St. Petersburg-i utcai versennyel, 17 forduló után jövő szeptember elején zárul a montereyi versennyel.