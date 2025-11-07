A hamarosan 25. születésnapját ünneplő, több márkakupában sikereket elérő, a formaautózásban (W Series, Euroformula Open) is tapasztalatokat szerzett Keszthelyi Vivien és az egykori Jordan-, Williams- és Toyota-pilóta Ralf Schumacher fia, a szintén 24 éves és szintén versenyző (Euroformula Open, Forma-3, GT-versenyek) David bejelentette eljegyzését.

A pár 7 évvel ezelőtt jött össze, azóta is együtt vannak, nem csoda, hogy Schumacher feltette „a nagy kérdést” – ez egyébként november 5-én, a Maldív-szigeteken történt meg, a hírt a közösségi médiában osztották meg a nagyközönséggel.

A napokban a Forma-1-ből is hasonló hír érkezett, a ferraris Charles Leclerc is jegyre lépett barátnőjével: