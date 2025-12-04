Nem sokkal azután, hogy a Trump-kormányzat bejelentette: el kívánja törölni az elődje által hozott üzemanyag-fogyasztási határértékeket, ezzel támogatva a belső égésű motorok visszatérését, több európai autómárka részvényértéke is emelkedni kezdett a tőzsdén.

A Reuters beszámolója szerint a Porsche több mint 5%-ot, a Mercedes-Benz és a Volvo Cars közel 4 százalékot erősödött, de még a Renault (+3,3%) és az elektromos átállást egyébként teljes mellszélességgel támogató Stellantis (+2,7%) is értékesebbé vált.

A Stellantis észak-amerikai márkái számára egyébként valódi mentőöv lenne ez a lépés, a RAM haszonjármű-márka például a piaci igényekre reagálva már visszakozott korábbi döntésétől, és visszahozta a V8-as motort a RAM 1500 pickupba.

A Volvo Cars óvatosan fogalmaz a döntés hosszú távú hatásaival kapcsolatban. Miközben a vállalat kitart azon célja mellett, hogy 2040-re az üvegház-hatású gázok terén elérje a nettó zéró kibocsátást, azt tervezi, hogy hibrideket épít az észak-amerikai piacra, már akár 2029-től.

Az USA döntése az európai jogalkotókat is befolyásolhatja, elősegítve, hogy az EU enyhítse a belső égésű motorok 2035-re előirányzott korlátozásait.