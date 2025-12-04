Az Egyesült Államok közlekedési minisztériumához tartozó Országos Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) által közzétett javaslat szerint a 2031-es modellévre vonatkozó flottaszintű átlagos üzemanyag-hatékonysági követelményt 50,4 mérföld/gallon (kb. 4,7 l/100 km) értékről 34,5 mérföld/gallonra (kb. 6,8 l/100 km) csökkentenék.

Az NHTSA emellett visszamenőlegesen is módosítaná a 2022-2026 közötti évek előírásait, és 2031-ig évente csupán 0,25-0,5 százalékos javulást írna elő. 2028-tól az emissziós kreditek kereskedelmét is megszüntetnék a gyártók között.

A javaslat szerint a változtatások 2031-ig összesen 35 milliárd dollár megtakarítást jelentenének az autóipar számára, ebből 8,7 milliárd dollárt a General Motorsnak (GM), több mint 5 milliárdot pedig a Fordnak és a Stellantisnak. Egy átlagos új autó vételára körülbelül 900-1000 dollárral (300-330 ezer forint) csökkenhet.

Trump a bejelentés során hangsúlyozta, hogy “az emberek benzines autót akarnak.” Jim Farley, a Ford vezérigazgatója “a józan ész és a megfizethetőség győzelmeként” üdvözölte a lépést, és ígéretet tett több kedvező árú modell piacra dobására. Mary Barra, a GM vezérigazgatója még kedden arról beszélt, hogy a korábbi előírások mellett 2026-tól az új autók több mint egyharmadának elektromosnak kellett volna lennie, ami gyárbezárásokhoz vezethetett volna.

A környezetvédők éles kritikával reagáltak a javaslatra. Kathy Harris, a Natural Resources Defense Council tiszta járművekért felelős igazgatója szerint a Trump-kormány “magasabb költségeket terhel az autósokra a benzinkutaknál, mindezt az olajipar érdekében.”