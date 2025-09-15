Jelen feltételek mellett megvalósíthatatlan az a célkitűzés, hogy az európai autóipar 2035-től teljesen hátat fordítson a belső égésű motoroknak, és kizárólag emissziómentes elektromos hajtásláncokkal gyártsa az EU-ba szánt járműveket. Miután ezt számos szakmai szervezet elmondta Brüsszelben, a döntéshozók úgy tűnik, megértették a kérdés sürgető jellegét, és hajlandóak a tervezettnél korábban foglalkozni a kérdéssel.

A téma több okból sem tűr halasztást. A kínai autógyártók európai megjelenése és térnyerése mellett az USA védővámjai, illetve az elektrifikáció ütemének a megtorpanása is mielőbbi megoldást követel.

Az európai bizottság eredetileg 2026-ban hozott volna döntést arról, hogy módosítsa-e a 2035-re előjegyzett károsanyag-kibocsátási határértéket, és ha igen, hogyan és milyen mértékben. Most viszont, már idén decemberben megszülethet a döntés.

A Reuters és az Automotive News Europe jelentése szerint az európai autógyártókat képviselő ACEA köszöntötte a döntést, és egyetért azzal, hogy „merészen és gyorsan kell lépni”. A szakmai szervezetek szerint elsősorban az összes emissziócsökkentő technológiát figyelembe kellene venni, a megújuló és szintetikus üzemanyagoktól kezdve a hidrogénen át a különböző hibrid konfigurációkig.

Az újratárgyalás során kiemelt figyelmet szentelnének a könnyű haszonjárműveknek. Ebben a szegmensben jelenleg 8,5% körüli az elektromos modellek részesedése, ami nagyjából a fele a személyautókon belüli aránynak.

A jogalkotók egy másik, kapcsolódó területre is odafigyelnek: több márka szerint a kisautóknak eltérő elbírálás alá kellene esnie, illetve külön támogatási rendszert kellene kidolgozni a kis méretű, megfizethető elektromos járművek ösztönzésére.

Ezzel összefüggésben az EB elnöke, Ursula von der Leyen egy új járműosztály felállításának gondolatát fogalmazta meg: olcsó, könnyű, takarékos, egyszerű kisautókat szeretne az utakon látni. Ez ugyanis lehetőséget teremtene arra, hogy a társadalom széles rétegei cseréljék le öreg, szennyező autójukat, ezzel jelentősen mérsékelve az európai közlekedési szektor szénkibocsátását.