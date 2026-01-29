A Tesla az év végével megkezdi az Optimus humanoid robot gyártását abban a kaliforniai üzemben, ahol eddig két nagyobb típusa: a Model S és a Model X készült, idézi Elon Musk bejelentését az Automotive News.

Kifejezetten öreg típusok búcsúznak: a Model S 2012 óta van velünk, a Model X 2015-ben lépett piacra. Eladásaik mostanra ennek megfelelően jelképessé zsugorodtak: a két típus, valamint a Cybertruck együtt (a Tesla csak ömlesztett statisztikákat közöl ezekről a modellekről) már 2024-ben is csak 85 ezer példányban talált gazdára világszerte, tavaly pedig ez a szám 51 ezer alá süllyedt: ez a cég autóipari eladásainak alig több mint 3%-át jelentette.

Magyarországon 2025-ben 1834 Tesla talált gazdára, ebből mindössze 7 volt Model S és 5 Model X; a két típus együtt a hazai eladások 0,65 százalékát tette ki.

Habár a fremonti Tesla-üzem átépítését hamarosan megkezdik, az Optimus robotok gyártása majd csak az év végével veheti kezdetét. Elon Musk a termelés gyors felfuttatásával számol: idővel évente akár egymillió darabot szeretne eladni emberszabású robotjából.

Ami az autógyártást illeti, az önvezető járművekben van a jövő, mondta Musk: hamarosan a teljes menetidő legfeljebb 5, de akár csupán 1%-ában fogják az emberek vezetni az autókat, amelyek a fennmaradó időben saját magukat irányítják majd. Hogy erre mikor kerül sor, azt nem árulta el Musk. A Tesla néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy Texasban mostantól emberi felügyelet nélkül közlekednek a cég robottaxijai.