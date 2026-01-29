A gázpalackokat szállító teherautó a sztráda Dunaújváros felé vezető oldalán lecsúszott az útról, a rakománya pedig szétszóródott a pályán. A járműről öt, egyenként tizenkét acetilénpalackot tartalmazó úgynevezett kaloda esett le, a gázpalackok nagy része szétszóródott, több ki is gyulladt – írta a Katasztrófavédelem.

Nyolc település hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltói oltják, hűtik a palackokat, a Terrorelhárítási Központ (TEK) mesterlövésze egy palackot már kilőtt ugyanis az acetilén az egyik legveszélyesebb ipari gázpalack. Nem csak éghető, hanem hő hatására fel is robbanhat, ráadásul késleltetve is – akár órákkal később, látszólag stabil állapotból.

A mesterlövész bevetésére azért lehetett szükség, hogy nagy távolságból, precízen tudja meglőni a palackot. A kilövés célja, hogy irányítottan, ellenőrzött körülmények között szökjön ki a gáz, vagy robbanjon fel a palack, amikor biztosan senki nincs a közelében.

Az autópálya forgalmát a 40-es kilométernél mindkét irányban megállították, a határ felé a 34-es jelű Ercsi csomópontnál, Budapest felé pedig a 45-ös jelű Besnyő csomópontnál rendőri irányítás mellett kiterelik a forgalmat a 6-os főútra.

A katasztrófavédelem arra figyelmeztetett, hogy elhúzódó munkálatokra kell számítani az M6-oson.

Az Útinform azt közölte: a Fácános pihenőhelynél több jármű karambolozott. A Budapest felé vezető oldalon a baleset mögött rekedt járműveket rendőri segítséggel megfordítják, és a legközelebbi csomóponthoz, a kitereléshez irányítják.