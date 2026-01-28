Fedélzeti kamera által rögzített baleset felvételét tette közzé a rendőrség, de az nem derült ki, hogy pontosan hol és mikor történt a megcsúszást követő látványos borulás.

Feltehetően a napokban történhetett, mert a rendőrök néhány aktuális, időjárással kapcsolatos tippet is adtak a közlekedőknek.

a videó a hirdetés után indul

A rendőrök az eset kapcsán fontosnak tartották elmondani, hogy

a reggeli ködös, párás idő azt jelzi, hogy a levegő párával telített.

Ez a pára lecsapódik az úttesten, csúszóssá téve azt.

A párától nedves út még csúszósabb, mint az esőáztatta.

Az eső „lemossa” a port az útról, a pára viszont csak benedvesíti, vékony „sárfilmet” hozva létre.

Fagypont közeli hőmérsékleten (4 fok alatt), páradús időjárásban a fő ellenségek: a sebesség, a nem elegendő követési távolság, a hirtelen kormánymozdulat, az erőteljes fékezés és gyorsítás.

Szóval közlekedjetek figyelmesen, türelmesen!