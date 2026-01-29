A pénzügyőrök váratlan ellenőrzést tartottak egy nyírségi község egyik magánlakásában, miután felmerült a gyanú, hogy ott illegális jövedéki termék található.

A járőrök az udvaron és a garázsban 19 rendszám nélküli autót ‒ Audit, Ladát, Mercedest, Volkswagent, Porschét ‒ találtak. A Porsche kapcsán felmerült a gyanú, hogy lopásból származhat.

A pince átvizsgálásakor 1340 üveg pezsgő került elő, amelynek eredetét az ingatlan tulajdonosa nem tudta hitelt érdemlően igazolni. A pénzügyőrök a több mint ezer liter alkoholt lefoglalták, és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak, a járművekről pedig értesítették a rendőrséget.